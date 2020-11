როგორ შეუძლია პრეზიდენტს შეთანხმების მილოცვა, რომელიც რუსეთის ოკუპაციას ამტკიცებს? – კელი ზურაბიშვილზე

აშშ-ის ყოფილი ელჩი საქართველოში, იან კელი სალომე ზურაბიშვილის მიერ მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება. კელი წერს, თუ როგორ შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცოს მხარეებს შეთანხმება, რომელიც კავკასიაში რუსულ ოკუპაციას კიდევ უფრო განამტკიცებს.

საქართველოს პრეზიდენტი დღეს, 10 ნოემბერს, მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით მიღებულ განცხადებას და საბრძოლო მოქმედებების დასრულებას გამოეხმაურა. ზურაბიშვილმა აზერბაჯიანსა და სომხეთს მიღწეული შეთანხმება მიულოცა და მოლაპარაკებებში ჩართულ შუამავლებს მადლობა გადაუხადა.

“როგორ შეუძლია საქართველოს პრეზიდენტს მიულოცოს მხარეებს შეთანხმება, რომლითაც კავკასიაში მტკიცდება რუსეთის კიდევ ერთი ოკუპაცია და იბლოკება დასავლეთი?”-წერს იან კელი ტვიტერზე.

How can a Georgian President congratulate an agreement that locks in another Russian occupation in Caucasus and locks out the West? https://t.co/GGHWfeSqMt

