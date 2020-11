შოკირებული ვარ რურუაზე თავდასხმით – ევროპარლამენტარი ფოტიგა

ევროპარლამენტის წევრი ანა ფოტიგა შეშფოთებას გამოხატავს გიორგი რურუაზე ციხეში თავდასხმის გამო.

„უკიდურესად შოკირებული ვარ ციხეში გიორგი რურუაზე აღმაშფოთებელი თავდასხმისა და მისი ცემის გამო. მის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას ეკისრება“, – წერს ფოტიგა ტვიტერზე.

მან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ ჯოზეფ ბორელს მოუწოდა, რომ ყურადღება მიაქციოს რურუას საკითხს და განაცხადა, რომ ევროპელმა დიპლომატებმა უნდა მოინახულონ რურუა ციხეში და შეაფასონ სიტუაცია.

I’m extremly shocked with the news of Giorgi #Rurua being brutally attacked and beaten in prison. Georgian Government bears full responsibility for his health & safety. I call on @JosepBorrellF & @eu_eeas to raise this issue. EU diplomats should visit him & assess the situation. pic.twitter.com/m2kqfGuEgM

— Anna Fotyga – Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) November 3, 2020