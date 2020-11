გახარია: ვაფასებთ საერთაშორისო მისიების დასკვნებს

პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ტვიტერზე წერს, რომ ხელისუფლება აფასებს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების დასკვნებს 31 ოქტომბრის შედეგებთან დაკავშირებით.

„ვაფასებთ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიების წინასწარ მიგნებებსა და დასკვნებს. დამკვირვებლების თანახმად, არჩევნები ჩატარდა კონკურენტულად და, საერთო ჯამში, დაცული იყო ფუნდმენტური უფლებები და თავისუფლებები. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მდგრადი დემოკრატიული განვითარების უზრუნველყოფას“, – წერს პრემიერი ტვიტერზე.

Appreciate the int’l election observation missions’ preliminary findings & conclusions. According to observers, the elections were competitive & overall fundamental rights & freedoms were respected. We will continue to ensure the sustainable democratic development of 🇬🇪.

