ირანში დააკავეს ქალი, რომელიც ველოსიპედით, ჰიჯაბის გარეშე გადაადგილდებოდა

ირანის ქალაქ ნაჯაფაბადში დააკავეს ქალი, რომელიც ჰიჯაბის გარეშე, ველოსიპედით გადაადგილდებოდა. ინფორმაცია თავად ქალაქის თვითმმართველობამ გაავრცელა და მისი საქციელი რელიგიური ნორმების საწინააღმდეგოდ შეაფასა.

“რადიო თავისუფლების” სპარსული გამოცემის თანახმად, ქალაქის გუბერნატორი დაკავებული ქალის ქმედებას აღწერს, როგორც “ნორმების უპატივცემულობასა და ისლამური ჰიჯაბის შეურაცხყოფას”.

ვიდეოში, რომელიც აქტივისტების ინფორმაციით, 19 ოქტომბერს არის გადაღებული, ჩანს, როგორ მართავს ახალგაზრდა ქალი ველოსიპედს ჰიჯაბის გარეშე, სოციალურ ქსელებში ფართოდ გავრცელდა. კაცი, რომელიც კადრებს იღებს, ამბობს: “ირანში შაჰი და თავისუფლება დაბრუნდა?”

Initially I blurred her face but now she’ is in jail, the world must come to her aid. last comment from the cameraman is telling: “Is the Shah back? Has freedom returned?”

Right now many women are in prison because of protesting #ForcedHijab.

This is beyond sad in 21st Century. pic.twitter.com/LmFdulbrS6

