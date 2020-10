ბეირუთში, საცხოვრებელ უბანში, საწვავის ავზი აფეთქდა: არიან დაღუპულები

ბეირუთში, ქალაქის დასავლეთით მდებარე დასახლებაში, საწვავის ავზის აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, აფეთქება 9 ოქტომბრის საღამოს, ერთ-ერთ შენობაში განთავსებული საცხობის სარდაფში მოხდა, რასაც ოთხი ადამიანი შეეწირა, 30 კი – დაშავდა.

მომხდარის მიზეზი, ამ ეტაპზე დაუზუსტებელია. მეხანძრეებმა სწრაფად დაიწყეს სალიკვიდაციო სამუშაოები, შემდგომ კი საცხოვრებელ ბინებში მყოფ მოქალაქეებს შენობის უსაფრთხოდ დატოვებაში დაეხმარნენ. ადგილზე მობილიზებული იყო არმიაც.

ცნობების თანახმად, აფეთქების ხმა მთელმა ქალაქმა გაიგო. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, განხორციელდა სხვა, ახლომდებარე შენობების ევაკუაციაც.

#Lebanon – I am told that a gas tank exploded in Tarik Jdide area/ #Beirut in a residential neighborhood next to a bakery. No casualties reported yet.

Friends reported their buildings shook when it happened.

Lebanese really need a break. pic.twitter.com/JNLlwawgRG

— Luna Safwan – لونا صفوان (@LunaSafwan) October 9, 2020