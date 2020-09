აფეთქებიდან 1 თვეში, ბეირუთის პორტში ისევ ხანძარია

ბეირუთის პორტში, სადაც 1 თვის წინ მძლავრი აფეთქება მოხდა , დღეს, 10 სექტემბერს, ხანძარი გაჩნდა.

ლიბანის არმიის მიერ სოც. ქსელებში გავრცელებული განცხადების თანახმად, ცეცხლი ზეთებისა და საბურავების საწყობს მოედო. ცეცხლის ქრობის პროცესში ჩართულნი არიან ვერტმფრენებიც.

