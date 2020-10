თურქული F-16-ები არის ადგილზე, მაგრამ არ გამოგვიყენებია – ალიევი

აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი ადასტურებს, რომ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე არის განთავსებული რამდენიმე თურქული გამანადგურებელი F-16, რომლებიც თურქეთთან საერთო წვრთნების დროიდანაა ადგილზე, თუმცა ისინი არ გამოუყენებიათ.

სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსპიკერმა შუშან სტეპანიანმა 29 სექტემბერს განაცხადა, რომ სომხეთის არმიის კუთვნილი რეაქტიული თვითმფრინავი სუ-25 ჩამოაგდო აზერბაიჯანის (კერძოდ კი, განჯის) საჰაერო ბაზიდან აფრენილმა თურქულმა გამანადგურებელმა თვითმფრინავმა, F-16-მა („გამანადგურებელმა შევარდენმა“). სამინისტროს რაიმე დამადასტურებელი მასალა არ გაუვრცელებია.

აზერბაიჯანის მხარემ ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს პრესსპიკერმა, პოლკოვნიკმა ვაგიფ დარგალიმ განაცხადა, რომ „სომხეთის კუთვნილი სუ-25-ის ჩამოგდება F-16-ის მიერ არის სომხური სამხედრო პროპაგანდის მანქანის მიერ შექმნილი კიდევ ერთი ფანტაზია“.

ამის შემდეგ, 7 ოქტომბერს, The New York Times-ის ვიზუალურ გამოძიებათა გუნდმა დაწერა, რომ მათ მიერ სატელიტური ფოტომასალის ანალიზის შედეგად დაასკვნეს, რომ 3 ოქტომბერს განჯის აეროპორტში მინიმუმ 2 თურქული გამანადგურებელი F-16 იდგა.

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr

— Christiaan Triebert (@trbrtc) October 7, 2020