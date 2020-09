სომხეთის თქმით, თურქულმა F-16-მა სუ-25 ჩამოუგდო, რასაც ბაქო უარყოფს

შენიშვნა: მასალა განახლდა ბაქოს პასუხით

სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსპიკერი შუშან სტეპანიანი აცხადებს, რომ სომხეთის არმიას მოწინააღმდეგემ ჩამოუგდო რეაქტიული თვითმფრინავი სუ-25 (SU-25). ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს აზერბაიჯანი.

სომხეთის განცხადება

პრესსპიკერ სტეპანიანის თანახმად, სომხეთის არმიის კუთვნილი სუ-25 ჩამოაგდო აზერბაიჯანის (კერძოდ კი, განჯის) საჰაერო ბაზიდან აფრენილმა თურქულმა გამანადგურებელმა თვითმფრინავმა, F-16-მა („გამანადგურებელმა შევარდენმა“).

სომხურის მხარის თანახმად, სუ-25-ის პილოტი დაიღუპა. სამინისტროს რაიმე დამადასტურებელი მასალა არ გაუვრცელებია.

#Armenian Su-25 was shot down by a #Turkish F-16 that took off from the Ganja airbase in Azerbaijan. @ArmeniaMODTeam

— Government of Armenia (@armgov) September 29, 2020