ბელარუსში საერთაშორისო მედიების ჟურნალისტებს აკრედიტაციები გაუუქმეს

ბელარუსში მოქმედი დამოუკიდებელი მედიაპორტალის, TUT.BY იუწყება, რომ ბელარუსში მომუშავე საერთაშორისო მედიასაშუალებების ჟურნალისტებს ხელისუფლებამ აკრედიტაციები შეუჩერა.

იგივეს იუწყება ბრიტანული გამოცემა „ტელეგრაფის“ კორესპონდენტი ნატალია ვასილიევა: ის წერს, რომ ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ადგილობრივ ჟურნალისტებს, ვინც უცხოური მედიისთვის მუშაობდა, აკრედიტაციები გაუუქმა.

ეს, მისი განმარტებით, ნიშნავს, რომ „როიტერსის“, „ფრანც პრესის“, „დოიჩე ველსე“, AP-ის და სხვა ბიუროებისთვის მომუშავე ადგილობრივ ჟურნალისტებს, თუკი ქუჩაში გასაშუქებლად გავლენ, პატიმრობა ემუქრებათ, როგორც აქციის მონაწილეებს.

Devastating news from Minsk: the Belarusian foreign ministry has stripped dozens of locals journalists working for foreign media of their press accreditation, affecting the entire bureaus of Reuters, AP, AFP, Deutsche Welle. 1/2

— Nataliya Vasilyeva (@Nat_Vasilyeva) August 29, 2020