სომხეთში Covid-19-ით ინფიცირების შემთხვევებმა 42 ათასს გადააჭარბა

19 აგვისტოს მონაცემებით, სომხეთში Covid-19-ით ინფიცირების დადასტურებულ შემთხვევათა რიცხვმა 42 056-ს მიაღწია.

ბოლო მონაცემებით, გამოჯანმრთელდა 35 226 ადამიანი, 833 გარდაიცვალა, 5748 პაციენტი კი მკურნალობას აგრძელებს.

ჯამში, ჩატარებულია 188 567 ტესტირება.

As of August 19, 11:00 AM, 42056 cases of coronavirus have been confirmed in #Armenia with 35226 recoveries and 833 deaths. 5748 patients with #COVID19 are currently undergoing treatment. In total, 188567 tests have been completed.

Thus, we have 210 new cases and 244 recoveries. pic.twitter.com/durkYKUPfb

