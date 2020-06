კვლავ მოვუწოდებ მხარეებს 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულებისკენ – კინზინგერი

საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თანათავმჯდომარე კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში ადამ კინზინგერი საქართველოს პარლამენტის მიერ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მიღებას ეხმაურება. კინზინგერი მხარეებს მოუწოდებს, სრულად შეასრულონ 8 მარტის შეთანხმება და მადლობას უხდის საქართველოში აშშ-ის საელჩოს ამ პროცესში გაწეული მუშაობისთვის.

“ვულოცავ საქართველოს პარლამენტს ცვლილებების საბოლოოდ მიღებას და მადლობას ვუხდი მათ, ვინც მონაწილეობდა ამ პროცესის დასრულებაში. კვლავ მოვუწოდებ შეთანხმების მონაწილე მხარეებს, სრულად შეასრულონ 8 მარტის ხელშეკრულება. მადლობას ვუხდი აშშ-ის საელჩოს საქართველოში და ელჩ დეგნანს გაწეული შრომისა და მნიშვნელოვანი როლის შესრულებისთვის”,-წერს კინზინგერი ტვიტერზე.

Congrats to Parliament of #Georgia on final passage of amendments, and commend those who participated to ensure passage. I continue to call on all parties to fully implement March 8th agreement, and thank @usingeo and Amb Degnen for continuing hard work and essential role.

