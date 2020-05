საქართველოსა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტებმა ისტორიაში პირველად ისაუბრეს — ზურაბიშვილი

საქართველოს პრეზიდენტის, სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, იგი სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს, მუნ ჯე ინს ისაუბრა და ამგვარად, ეს გახდა ორი ქვეყნის პრეზიდენტების პირველი საუბარი ისტორიაში. შესაბამისი განცხადება ზურაბიშვილმა „ტვიტერში“ გამოაქვეყნა და ფოტოც დაურთო.

„დღევანდელი საუბარი მუნ ჯე ინთან იყო ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როცა საქართველოსა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტებმა ისაუბრეს. მზად ვართ გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებზე თავისუფალ ვაჭრობასთან, ტურიზმთან და თანამშრომლობასთან დაკავშირებით პანდემიის დასრულების შემდეგ“, — წერს ზურაბიშვილი.

Today’s talk with @moonriver365 is the first-ever between the Presidents of Georgia 🇬🇪 and the Republic of Korea 🇰🇷. Ready to move to more concrete steps on #FreeTrade, more tourism, and more cooperation once this pandemic is over. @TheBlueHouseENG pic.twitter.com/749DFIICcT

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 21, 2020