ლიეტუვა საქართველოს სამედიცინო საშუალებებით დაეხმარება

ლიეტუვა საქართველოსa და აღმოსავლეთ პარტნიორობის კიდევ 3 ქვეყნისთვის 100 000 ევროს ღირებულების სამედიცინო საშუალებებს შეიძენს.

ამის შესახებ ლიეტუვის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლინას ლინკევიჩიუსი Twitter-ზე წერს.

“ლიეტუვა განაგრძობს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების გვერდში დგომას. ლიეტუვის მთავრობამ გადაწყვიტა 100 000 ევრო გამოყოს ლიეტუვის კომპანიების წარმოებული სამედიცინო მარაგების შესაძენად, რათა სომხეთს, საქართველოს, მოლდოვასა და უკარაინას Covid-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს”, – წერს ლინკევიჩიუსი.

#Lithuania🇱🇹 continues standing by its Eastern Partners: Lithuanian Government decided to allocate 100K euros for acquiring medical supplies, made by Lithuanian companies, as a humanitarian assistance for Armenia🇦🇲, Georgia🇬🇪, Moldova🇲🇩 and Ukraine🇺🇦 aimed at combating #COVID19. pic.twitter.com/z4nl4CnSfh

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) April 22, 2020