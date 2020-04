ტრამპმა ფაუჩის მოხსნის მოთხოვნა გააზიარა – „დროა, დაითხოვოთ“

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე გააზიარა პოსტი, რომლითაც აშშ-ის ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ენტონი ფაუჩის გადადგომას ითხოვენ.

როგორც „ნიუ-იორკ ტაიმზი“ (New-York Times) წერს, ამ ტვიტით ტრამპმა გამოხატა, რომ „იმედგაცრუებულია“.

ფაუჩიმ ცოტა ხნით ადრე განაცხადა, რომ აშშ-ს უფრო ადრე რომ მიეღო შესაბამისი ზომები, კორონავირუსი ნაკლებ ადამიანს შეიწირავდა. ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ქვეყანაში 22 ათასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა Covid 19-ით.

Sorry Fake News, it’s all on tape. I banned China long before people spoke up. Thank you @OANN https://t.co/d40JQkUZg5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020