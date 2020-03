RSF: თურქეთში 7 ჟურნალისტი დააკავეს კორონავირუსის გაშუქებისთვის

საერთაშორისო ორგანიზაცია „რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე“ (RSF) იუწყება, რომ თურქეთის ხელისუფლებამ 7 ჟურნალისტი დააკავა კორონავირუსის გაშუქების გამო „პანიკის გავრცელების“ ბრალდებით.

„ერთი კვირის განმავლობაში ანტალიაში, ქოჯაელსა და ბართინში შვიდი ჟურნალისტი დააკავეს გარდაცვალების ან დაინფიცირების ახალი შემთხვევების გამოაშკარავებისთვის. მათ „პანიკის გავრცელების“ ბრალდება წაუყენეს. ადგილობრივ ჟურნალისტებს ეკრძალებათ მსგავსი შემთხვევების გამოაშკარავება და ჩამორთმეული აქვთ გადამოწმების საშუალებები“, – წერს RSF ტვიტერზე.

ორგანიზაცია თურქეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს, თავი შეიკავოს მედიის წარმომადგენლების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალის გამოყენებისგან და გაამრავლოს წყაროები ინფორმაციის გადასამოწმებლად.

[2/2] #Turkey #Coronavirus : @RSF_inter urges Turkish authorities to multiply (except Health Ministry figures) information and verification channels and refrain from using abusive measures against media professional. pic.twitter.com/Gvxdd99yVK

— RSF in English (@RSF_en) March 23, 2020