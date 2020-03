სომხეთში კორონავირუსის 52 შემთხვევა დასტურდება

განახლება: 17 მარტს, 01:00 საათის მდგომარეობით, სომხეთში კორონავირუსით ინფიცირების ჯამში 52 შემთხვევაა დადასტურებული.

15 მარტამდე სომხეთში 30 შემთხვევა ფიქსირდებოდა. 16 მარტს, საღამოს საათებში 15 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, კიდევ რამდენიმე საათში კი დამატებით 7 შემთხვევა დადასტურდა.

52-დან ერთი პაციენტი — ის, რომელსაც პირველს დაუდგინდა კოროავირუსი — გამოჯანმრთელდა.

სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს თანახმად, აღნიშნული იმ ადამიანებბიდან, რომლებსაც ბოლოს დაუდგინეს კორონავირუსი, ზოგიერთი იზოლირებული იყო, თუმცა ამ დრომდე აზუსტებენ იმ ადამიანების ვინაობას, ვისთანაც დანარჩენებს ჰქონდათ ახლო კონტაქტი.

As of March 17, 00:00 AM, we have 52 confirmed cases, 12 of which were confirmed among quarantined people who had no symptoms. #COVID19

16 მარტს, ახალი შემთხვევების დადასტურებამდე რამდენიმე საათით ადრე, სომხეთის მთავრობამ კორონავირუსთან საბრძოლველად ერთთვიანი საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. საგანგებო მდგომარეობა ძალაში 17:00 საათზე შედივა და 16 აპრილის 09:00 საათამდე გაგრძელდება.

ამ დროისთვის სომხეთში ყველა საგანმანათლებო დაწესებულებას შეჩერებული აქვს ჩვეულებრივი ფუნქციონირება; ამასთან, საზღვრები ჩაკეტილია საქართველოსთან და ირანთან (სომხეთს დანარჩენ ორ მეზობელთან, თურქეთთან და აზერბაიჯანთან ისედაც ჩაკეტილი აქვს საზღვრები).

სომხეთის მთავრობამ რუსეთთან მოლაპარაკებების შემდეგ ასევე მიიღო გადაწყვეტილება, 2 კვირით შეზღუდოს მოქალაქეების მიმოსვლა და უზრუნველყოს, სურვილის შემთხვევაში, საკუთარი მოქალაქეების სამშობლოში დაბრუნება.

As of March 16, 10:00 PM, 694 coronavirus tests have been completed in Armenia, 45 of which were positive. Some were already in isolation, whereas the close contact circle of the rest is being clarified. 87 patients are hospitalized at Nork Infectious Clinical Hospital. #COVID19

— Ministry of Health (@MinHealth_Arm) March 16, 2020