იდრის ელბა ამბობს, რომ მას კორონავირუსი დაუდასტურდა

მსახიობი იდრის ელბა ტვიტერზე გამოქვეყნებულ ვიდეოშუ ამბობს, რომ მას კორონავირუსის ინფექცია (COVID 19) დაუდასტურდა.

ელბა ყვება, რომ თავს კარგად გრძნობს და სიმპტომები არ აქვს. მსახიობის თქმითვე, ტესტის ჩატარება მან იმიტომ გადაწყვიტა, რომ მანამდე ვირუსით ინფიცირებულ პირთან კონტაქტი ჰქონდა.

„პარასკევს გავიგე, რომ მათი ტესტი კორონავირუსზე დადებითი აღმოჩნდა. მე უმალვე თვითიზოლაციაში მოვთავსდი და ჩემი ტესტის რეზულტატები დღეს მივიღე.

ეს სერიოზული ამბავია. დროა ვიფიქროთ სოციალური დისტანციის დაკავებაზე [ტერმინი, რომელიც ადამიანებს შორის 1 მ-ზე დიდი დისტანციის დაკავებას გულისხმობს], ხელების ხშრად დაბანაზე…

ამასთანავე, არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სიმპტომები არ უვლინდებათ, რაც ვირუსის გავრცელებას ხელს უწყობს“, – ამბობს ელბა ვიდეოში.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

