“დემოკრატია რთული საქმეა, თუმცა ამად ღირს” – კინზინგერი შეთანხმებაზე

ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე, რესპუბლიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი ოპოზიციასა და “ქართულ ოცნებას” შორის მიღწეულ შეთანხმებას ტვიტერზე მისალოცი ტექსტით ეხმაურება.

“ჩემი გულწრფელი მილოცვა ქართველ ხალხს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე შეთანხმების მიღწევისთვის. დემოკრატია რთული საქმეა, თუმცა ამად ღირს. სპიკერი თალაკვაძე და სხვებიც იმსახურებენ პატივისცემას გაწეული შრომისთვის. ვრცელი განცხადება მოგვიანებით გამოქვეყნდება”, – წერს კინზინგერი ტვიტერზე.

My heartfelt “congrats” to the people of #Georgia for reaching an agreement on the 2020 parliamentary elections. Democracy is hard work, but worth it. Speaker Talakvadze and many others deserve appreciation for their work. Larger statement to follow later.

