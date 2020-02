ლიეტუვა: მოვუწოდებთ რუსეთს, შეწყვიტოს მავნე კიბერაქტივობა საქართველოს წინააღმდეგ

ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების განყოფილება ეხმაურება 2019 წლის კიბერთავდასხმას ათასობის ქართულ ვებგვერდზე და აცხადებს:

„ლიეტუვა ძლიერად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და მოუწოდებს რუსეთს, შეწყვიტოს მავნე კიბერაქტივობები საქართველოს წინააღმდეგ“.

Recalling the 2019 October disruptive cyber-attack against #Georgia media and governmental webpages, Lithuania strongly reiterates its support to 🇬🇪 sovereignty and territorial integrity and urges #Russia to stop malicious cyber activities against Georgia.https://t.co/tbE9dgtPYm

