აშშ მოლდოველ მილიარდერს სანქციებს უწესებს

აშშ მოლდოველ მილიარდერს და პოლიტიკოსს, ვლადიმერ პლახოტნიუკს სანქციებს უწესებს. შესაბამისი განცხადება სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ტვიტერში გაავრცელა.

„ვლადიმერ პლახოტნიუკის კორუფციულმა ქმედებებმა ძირი გამოუთხარა კანონის უზენაესობას და დიდი ზიანი მიაყენა დემოკრატიული ინსტიტუტების დამოუკიდებლობას მოლდოვაში. დღეს მე ოფიციალურად შევიყვანე იგი სანქცირებულ პირთა სიაში. კორუფციასთან ბრძოლაში აშშ მხარს უჭერს მოლდოვას“.

Vladimir Plahotniuc’s corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.

