გაფრინდაშვილის ამბავი აჩვენებს იქ მცხოვრებთა გასაჭირს – კლაარი

სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენელი, ტოივო კლაარი აცხადებს, რომ ვაჟა გაფრინდაშვილის ამბავი წარმოაჩენს იმ სირთულეებს, რაც გამყოფი ხაზის გასწვრივ მცხოვრები ხალხი აწყდება.

კლაარი მიესალმება გაფრინდაშვილის გამოშვებას: „კარგი ამბავია, რომ ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი დღეს გაათავისუფლეს“, – დაწერა მან „ტვიტერზე“.

„მისი დაკავება და სამხრეთ ოსეთთან გადასაკვეთი პუნქტების დაკეტვა ნათლად აჩვენებს იმ უწყვეტ გაჭირვებასა და საფრთხეებს, რომლის წინაშეც დგანან ადმინისტრაციული სასაზღვრო ხაზს გასწვრივ მცხოვრები ადამიანები“, – წერს იგი.

Good news that Dr Vazha Gaprindashvili was released today. His detention and the continued closure of the crossing points to #SouthOssetia however illustrate the continued hardships and perils faced by people along the #ABL.

