ვგმობთ ქართველი ექიმის უკანონო პატიმრობას – ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი

ცხინვალის დე ფაქტო სასამართლოს მიერ ვაჟა გაფრინდაშვილისთვის პატიმრობის შეფარდების ფაქტს “ტვიტერზე” ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას რეინსალუ ეხმაურება. მინისტრის გმობს ქართველი ექიმის უკანონო პატიმრობას და მისი გათავისუფლების მოწოდებით გამოდის.

“ვგმობთ ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ ქართველი ექიმის, ვაჟა გაფრინდაშვილის უკანონო პატიმრობას. მოვუწოდებთ, დაუყოვნებლი გათავისუფლდეს ის. ესტორნეთი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში”,-წერს ურმას რეინსალუ.

Strongly condemn the illegal imprisonment of Georgian doctor Vazha #Gaprindashvili by the de-facto authorities of occupied South Ossetia. We call for his immediate release. 🇪🇪 fully supports #Georgia’s sovereignty & territorial integrity in its internationally recognised borders.

— Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) December 20, 2019