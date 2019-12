NDI; IRI და სხვა ორგანიზაციები საქართველოში დემოკრატიას აძლერებენ – USAID და აშშ-ს საელჩო

USAID – ისა და საქართველოში აშშ-ს საელჩოს თქმით, საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი (IRI) და ეროვნულ-დემოკრატიულ ინსტიტუტი (NDI) და სხვა დამოუკიდებელი, ზეპარტიული ორგანიზაციები ქვეყანაში დემოკრატიას აძლერებენ.

“ჩვენი პარტიორები მნიშვნელოვან სამუშაოს ასრულებენ. NDI; IRIglobal და სხვა დამოუკიდებელი, არაპარტიული ორგანიზაციები ეხმარებიან საქართველოს დემოკრატიის გაძლიერებაში,“ – წერს ტვიტერზე USAID.

Our partners do important work. @NDI @IRIglobal and other independent, non-partisan organizations help strengthen Georgia’s #democracy . @usingeo @USAIDDRG @USAIDEurope https://t.co/CSVWWruYEC

ეს განცხადება შემდგომ საქართველოში აშშ-ის საელჩომ გააზიარა და დაამატა, რომ ამ ორგანიზაციების მუშაობით ამაყობს.

Proud of the important work our partners @NDI, @IRIglobal, and other independent, non-partisan organizations do to help #Georgia strengthen its democracy! https://t.co/bhgbzngTVR

— U.S. Embassy Tbilisi (@usingeo) December 5, 2019