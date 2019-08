დე ფაქტო ხელისუფლება აფხაზეთში დღეს არალეგიტიმურ არჩევნებს ატარებს – პრეზიდენტი

აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ტვიტერზე ეხმაურება და მას არალეგიტიმურს უწოდებს.

“აფხაზეთის დე ფაქტო ხელისუფლება დღეს არალეგიტიმურ “საპრეზიდენტო არჩევნებს” ატარებს. საქართველო გმობს ამ ყალბ პროცესს, როგორც ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტის კიდევ ერთი შელახვას,”-წერს პრეზიდენტი.

The de facto authorities in #Abkhazia are holding today illegitimate “presidential elections”. Georgia condemns this sham process as yet another violation of our national sovereignty.

