“ლასკოვი მაი“ საქართველოს ბოიკოტს უცხადებს

После слов этого подонка Габунии группа «Ласковый май» пожизненно закрывает гастрольную деятельность в Грузии. Подонок и нелюдь. Я потерял родителей в возрасте одного годика и, даже не зная их, благодарен им за все, что в моей жизни случилось. Эта мерзота замахнулся на родителей нашего президента 🤦‍♂ Гореть этому мерзавцу в аду. И родила же какая-то пиз.. это чудовище! Обращаюсь ко всем российским артистам последовать нашему примеру и никогда не приезжать в Грузию, пока такие ублюдки по земле ходят. Скорей бы Габуния сдох, как собака.💩