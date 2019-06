საქართველოში ერთხელაც შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ 20% კი არა, 100%-ია ოკუპირებული – კარპენტერი

აშშ-ის პრეზიდენტობის კანდოდატის, ჯო ბაიდენის საგარეო პოლიტიკის მრჩეველი და აშშ-ის თავდაცვის მდივნის ყოფილი თანაშემწე მაიკლ კარპენტერის მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ბოლომდე ვერ აცნობიერებს რუსეთთან “ღია კარის“ პოლიტიკის საფრთხეს.

“ახლახანს გავატარე 3 დღე საქართველოში. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ხელისუფლება ბოლომდე ათვიცნობიერებს რუსეთთან ღია პოლიტიკის შედეგებს. ამდენი “ტურისტით“ (ეფ-ეს-ბე) და ამდენი მიწით, რომელსაც რუსი ბიზნესმენები ყიდულობენ, მათ ერთხელ შეიძლება აღმოაჩინონ, რომ არა 20%, არამედ 100% ოკუპირებულია,“ – წერს კარპენტერი ტვიტერზე.

Just spent 3 days in Georgia . I’m not sure the gov fully understands the implications of its open door policy with Russia. With so many “tourists” (ehem FSB) & so much land being bought up by Russian businessmen, they may wake up one day and find not 20% but 100% occupied.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) June 18, 2019