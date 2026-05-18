შვედურმა უფლებადაცვითმა ორგანიზაციამ Civil Rights Defender-მა გამოცემა ნეტგაზეთს 2026 წლის უფლებადამცველის ჯილდო გადასცა.
დაჯილდოება სტოკჰოლმში დღეს, 18 მაისს, გაიმართა.
ნეტგაზეთთან ერთად წლის უფლებადამცველის ჯილდო კუბურ გამოცემას La Hora de Cuba-საც გადაეცა.
Civil Rights Defenders წლის უფლებადამცველის ჯილდოს 2013 წლიდან ყოველწლიურად გადასცემს იმ ადამიანებს ან ორგანიზაციებს, რომლებიც საკუთარი უსაფრთხოების რისკის ფასად აგრძელებენ ბრძოლას ადამიანის უფლებების აღიარებისა და პატივისცემისთვის. ჯილდო ყურადღებას ამახვილებს საფრთხის ქვეშ მყოფი უფლებადამცველების მდგომარეობაზე. გამარჯვებული ინდივიდი თუ ორგანიზაცია საქმიანობას მშვიდობიანი მეთოდებით უნდა ეწეოდეს.