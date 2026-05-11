საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის სინოდმა ახალ კათოლიკოს-პატრიარქად აირჩია შიო მუჯირი.
სინოდის წევრთა ხმები ასე გადანაწილდა:
- სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტი შიო (მუჯირი) – 22 ხმა
- მროველ-ურბნელი მიტროპოლიტი იობი (აქიაშვილი) – 9 ხმა
- ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტი გრიგოლი (ბერბიჭაშვილი) – 7 ხმა
ერთი ხმა გაუქმდა.
შიო მუჯირი 9 წლის განმავლობაში იყო აწ გარდაცვლილი პატრიარქის, ილია II-ის მოსაყდრე, დღეიდან კი თავად მიიღებს ტიტულს – საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი, მთავარეპისკოპოსი მცხეთა-თბილისისა და მიტროპოლიტი ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის.
გაფართოებულ კრებას, სადაც ახალი პატრიარქი აირჩიეს 1200-მდე დელეგატი ესწრებოდა. მათ შორის იყვნენ როგორც სასულიერო, ისე საერო პირები. კენჭისყრაში მონაწილეობა სინოდის 39-მა წევრმა მიიღო.
შიო მუჯირი იქნება საქართველოს 142-ე კათოლიკოს-პატრიარქი.