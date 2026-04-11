11 აპრილი, 2026
არტემის II მთვარეზე ისტორიული მისიის შემდეგ დედამიწაზე დაბრუნდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მთვარეზე ისტორული მისიის შემდეგ არტემის II-ის ასტრონავტები უსაფრთხოდ დაბრუნდნენ დედამიწაზე.

ეკიპაჟი წყნარ ოკეანეში თბილისის დროით 04:07 საათზე დაეშვა.  ოთხივე ასტრონავტი „ბედნიერი და ჯანმრთელია,“  განაცხადა კოსმოსური სააგენტოს წარმომადგენელმა პრესკონფერენციაზე.  

კოსმოსური ხომალდი დედამიწას მაქსიმალურად 6 აპრილს  დაშორდა   406,771 კმ-ით და ამით კოსმოსში დედამიწიდან ყველაზე შორს მოგზაურობის რეკორდი მოხსნა. 

ორიონის კაფსულის დატოვების შემდეგ ასტროვანტებს ჯერჯერობით არაფერი უთქვამთ – მათ ჯერ სამედიცინო შემოწმება უნდა ჩაუტარდეთ, შეხვდნენ ოჯახის წევრებს და დაბრუნდნენ ჰიუსტონში, მისიის მართვის ცენტრში. დღეს ასევე დაგეგმილია ასტროავტების ვიზიტი თეთრ სახლში. 

NASA astronaut Victor Glover, Artemis II pilot, left, and NASA astronaut Christina Koch, Artemis II mission specialist are seen sitting on a Navy MH-60 Seahawk from Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 23 on the flight deck of USS John P. Murtha after they and fellow crewmates CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, Artemis II mission specialist, and NASA astronaut Reid Wiseman, Artemis II commander, were extracted from their Orion spacecraft after splashdown, Friday, April 10, 2026, in the Pac



„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

