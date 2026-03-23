კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლები მარიამ ძიძარიას საქმეზე მოსამართლეს მიმართავენ

კავკასიის უნივერსიტეტის 43 პროფესორ-მასწავლებელი წერილით მიმართავს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძეს და სთხოვს შეწყვიტოს ადმინისტრაციული საქმე ნეტგაზეთის რეპორტიორის, მარიამ ძიძარიას წინააღმდეგ.
მარიამ ძიძარიას შსს ედავება “შაბათის მარშის” დროს გზის სავალ ნაწილზე გადასვლას, თუმცა აღსანიშნავია, რომ ძიძარია ამ დროს პროფესიულ მოვალეობას ასრულებდა, ანუ აშუქებდა მარშს და თან ჰქონდა ჟურნალისტობის დამადასტურებელი ყველა ნიშანი (სამკლავური PRESS წარწერით, ე.წ ბეიჯი, კამერა და ა.შ.)
მარიმ ძიძარია კავკასიის უნივერსიტეტი სტუდენტია. პროფესორ-მასწავლებლების მიმართვას უცვლელად გთავაზობთ:
“თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს, თორნიკე კაპანაძეს
კავკასიის უნივერსიტეტის მედიის სკოლის პროფესორ-მასწავლებლებსა და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებს გვსურს მხარდაჭერა გამოვუცხადოთ მედიის სკოლის მე-2 კურსის სტუდენტ მარიამ ძიძარიას, რომელსაც შსს ედავება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფარგლებში გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვას იმ მომენტში, როდესაც ის ჟურნალისტურ საქმიანობას ასრულებდა და აშუქებდა პროევროპულ საპროტესტო აქციას.
მასალები მიუთითებს, რომ შსს-ს მხრიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დაფიქსირების მომენტში მარიამ ძიძარიას ჰქონდა მედიის ყველა ამომცნობი ნიშანი – ვიზუალური მასალით დასტურდება, რომ ის იყო არა აქციის მონაწილე, არამედ – მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის ამბის გამშუქებელი ჟურნალისტი.
მარიამი არის ძალიან კარგი სტუდენტი, მას ადმინისტრაცია და ლექტორები ვახასიათებთ, როგორც გამორჩეულ ახალგაზრდას. სტუდენტს, მაღალი მოსწრებისა და მისი ინტერესის გათვალისწინებით, გასულ წელს მიეცა რეკომენდაცია ჩვენს პარტნიორ მედიაორგანიზაცია – “ნეტგაზეთში” სტაჟირებისთვის. პროცესს მარიამმა წარმატებით გაართვა თავი და აღნიშნული მედიასაშუალების რეპორტიორი გახდა. სამწუხაროა, რომ ადმინისტრაციული წესით სასამართლოში დღეს ის სწორედ საკუთარი ჟურნალისტური მოვალეობის შესრულების გამო არის წარდგენილი. მიგვაჩნია, რომ თუკი მარიამ ძიძარია “გზის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის“ მაინც დაისჯება, ეს შექმნის მძიმე პრეცედენტს არა მხოლოდ ერთი ახალგაზრდა ჟურნალისტისთვის, არამედ ზოგადად, მედიისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი სტუდენტის საქმეზე სასამართლო მიიღებს სამართლიან და კეთილსინდისიერ გადაწყვეტილებას.
გთხოვთ, შეწყვიტოთ ადმინისტრაციული სამართალწარმოება მარიამ ძიძარიას საქმეზე.
პატივისცემით,
ნინო ჟიჟილაშვილი – კავკასიის მედიის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ელენე ჯღარკავა – კავკასიის ბიზნესის სკოლის დეკანი, პროფესორი
მარიამ მენაბდე – კავკასიის არქიტექტურის სკოლის დეკანი, პროფესორი
თინათინ გიორგაძე – კავკასიის ეკონომიკის სკოლის დეკანი
მარიამ ოქრუაშვილი – კავკასიის მედიცინის სკოლის დეკანი
დავით ნატროშვილი – კავკასიის ჰუმანიტარული სკოლის დეკანი
სოფიო შენგელია – კავკასიის სამართლის სკოლის დეკანი
ეკა აკობია – კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი, პროფესორი
ვასილ გეგელია – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
მაია მიქაშავიძე – მოწვეული პროფესორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ემირ ეთერია – პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
გიორგი შუბლაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ირინა ტაბუციძე – ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის მედიის სკოლა.
გიორგი ჯოლოგუა – ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის მედიის სკოლა
თამარ ბუაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ქეთევან ინწკირველი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ალექსანდრე რობაქიძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
დავით ჭიაბერაშვილი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
სოფო კვინტრაძე – ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის მედიის სკოლა
დავით ბერძენიშვილი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ხათუნა იოსავა – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ნინო კახურაშვილი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
ირინე კურტანიძე – ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის მედიის სკოლა
გიორგი სალუქვაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
მანანა ფორჩხიძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
თამარ კალანდაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
გიორგი სავანელი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
დემეტრე ხარებავა – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
გოჩა ვანაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის მედიის სკოლა
თამთა კაკრიაშვილი – კავკასიის მედიის სკოლის პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
სალომე ჩიტორელიძე – კავკასიის განათლების სკოლის პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ნათია სულაბერიძე – კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
მარიამ ბაგათელია – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
ანა გადახაბაძე – ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
ანა დავითაშვილი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
ვახტანგ ქარელი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
თათია მაისურაძე – კავკასიის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლებიs ერთობლივი პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
ანა მგალობლიშვილი – აფილირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
გიორგი დათუკიშვილი – აფილირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
გიორგი კეპულაძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
ნინო წულუკიძე – კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლის საბაკალავრო პროგრამების ადმინისტრაციული დირექტორი
სალომე ჩხეიძე – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
მარიამ გამდლიშვილი – მოწვეული ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი
ნეტგაზეთის ჟურნალისტს, მარიამ ძიძარიას, რომელსაც პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს შსს გზის “გადაკეტვას” ედავება, თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესი დაუნიშნეს 27 მარტს, 16 საათზე.
მის საქმეს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძე განიხილავს, რომელიც პროტესტის ფარგლებში სამანქანო გზაზე გადასულ და ტროტუარზე მდგომ დემონსტრანტებს ხშირად აჯარიმებს და ადმინისტრაციულ პატიმრობებში უშვებს.
მარიამ ძიძარიას ეს ამბავი მას შემდეგ შეატყობინეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ ევროპის საბჭოს „ჟურნალისტების უსაფრთხოების პლატფორმამ“ მის საქმეზე განგაშის სიგნალი ჩართო და მოითხოვა მის წინააღმდეგ არსებული საქმის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა.
მარიამს 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობა ემუქრება.