საზოგადოება

ფაშინიანი სომხეთის ევროინტეგრაციის მთავარ პრობლემად EU-საქართველოს გაყინულ დიალოგს ასახელებს

11 მარტი, 2026 •
ფაშინიანი სომხეთის ევროინტეგრაციის მთავარ პრობლემად EU-საქართველოს გაყინულ დიალოგს ასახელებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი სომხეთის ევროინტეგრაციისთვის ყველაზე დიდი პრობლემად ასახელებს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის გაყინვას.

ფაშინიანის თქმით, სწორედ საქართველოზე გადის სომხეთის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზა.

მისი თქმით, სომხეთი მზად არის იყოს ევროკავშირთან იმდენად ახლოს, რამდენადაც ამას ევროკავშირი ჩათვლის შესაძლებლად.

„ახლა, [ევროინტეგრაციის შესახებ] კანონის მიღების შემდეგ, სომხეთში ბევრი კითხულობს, თუ როდის გახდება სომხეთი ევროკავშირის წევრი. ჩვენი პასუხი ნათელია: არცერთ ქვეყანას არ შეუძლია გახდეს ევროკავშირის წევრი ევროკავშირის სტანდარტების დაკმაყოფილების გარეშე“, — განაცხადა ფაშინიანმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.

შესაბამისად, ფაშინიანის თქმით, სომხეთის ამოცანა არის რეფორმების გზის გაგრძელება და ევროკავშირში გაწევრიანების კრიტერიუმების ობიექტურად დაკმაყოფილება.

„როცა ეს მოხდება, ორი გზა არსებობს: ან ევროკავშირი მიგვიღებს როგორც სრულუფლებიან წევრს, ან არ მიგვიღებს. ასე ვამბობ იმიტომ, რომ მესმის, ევროკავშირის გაფართოება არ არის მარტივი საკითხი,  ასევე, ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილების საგანი. შესაბამისად, თუ ევროკავშირი სომხეთს მიიღებს როგორც სრულუფლებიან წევრს, ძალიან კარგი. თუ არ მიგვიღებს, ჩვენ მაინც მოვიგებთ, რადგან ვიქნებით ქვეყანა, რომელიც სრულად დააკმაყოფილებს ევროკავშირის სტანდარტებს“, — განაცხადა ფაშინიანმა.

ამ კონტექსტში ისაუბრა ფაშინიანმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დიალოგის გაყინვის შესახებ, რაც მისი თქმით, მთავარი წინაღობაა სომხეთისთვისაც.

„გულწრფელად უნდა ვთქვა, რომ ევროკავშირში სომხეთის ინტეგრაციის გზაზე ამჟამად ყველაზე დიდი პრობლემა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პოლიტიკური დიალოგის გაყინული მდგომარეობაა. საქართველო ჩვენთვის ევროკავშირისკენ მიმავალი გზაა. და ჩვენ ევროკავშირში სომხეთის გაწევრიანების პროცესის დაწყების შესახებ კანონი მივიღეთ მას შემდეგ, რაც საქართველომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიღო. ეს უფრო ხელშესახებს ხდიდა ევროკავშირში სომხეთის გაწევრიანების პერსპექტივას და ჩვენი მოლოდინი და თხოვნაა, რომ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის კონსტრუქციული პროცესი განვითარდეს. ეს სომხეთისთვის ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოსთვის“, — განაცხადა ფაშინიანმა.

საქართველოს შესახებ  ისაუბრა ფაშინიანმა ვაჭრობის კონტექსტშიც. მისი თქმით, სომხეთი ემზადება, გამოიყენოს საქართველო-აზერბაიჯანის რკინიგზა ექსპორტისთვის.

„იმედი მაქვს, უახლოეს მომავალში სომხეთისთვის საექსპორტო მიმართულება აზერბაიჯანიც გახდება. სომხეთს აზერბაიჯანიდან უკვე შემოაქვს ნავთობპროდუქტები, რამაც ჩვენს ბაზარზე ნავთობპროდუქტების ფასების კლება გამოიწვია და დაარღვია ნავთობპროდუქტების ბაზარზე ათწლეულების განმავლობაში არსებული მონოპოლიები. მინდა მადლობა გადავუხადო ასევე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სარკინიგზო კომუნიკაციისა და ზოგადად სამშვიდობო პროცესის ხელშეწყობისთვის“, — განაცხადა ნიკოლ ფაშინიანმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთის მოქალაქემ, ე.წ. თაღლითური პირამიდის გამოყენებით, საქართველოში 394 853 ლარი მიითვისა – პროკურატურა

“ეს არის ძალიან მაგარი უნივერსიტეტის დახურვის პროცესი” – სააკაშვილი ე.წ. პიჯაკების საქმეზე

“ისრაელის გვერდით ვდგავართ” – გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იერუსალიმში ჩავიდა

რუსეთის “მოქალაქეების დასაცავად” არმიას უფლება ექნება, ქვეყნის საზღვრებს გარეთ იმოქმედოს – კანონპროექტი რუსეთში

კრეტაზე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ირანში სწავლობდა – „მონიტორი“ 11.03.2026
კრეტაზე დაკავებული საქართველოს მოქალაქე ირანში სწავლობდა – „მონიტორი“
ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მოჯთაბა ხამენეი დაშავებულია 11.03.2026
ირანის ელჩმა დაადასტურა, რომ მოჯთაბა ხამენეი დაშავებულია
საქართველოში მიწისძვრა მოხდა 11.03.2026
საქართველოში მიწისძვრა მოხდა
ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს 11.03.2026
ფაშინიანი: სომხეთსა და ევროკავშირს ურთიერთობები ახალ დონეზე აჰყავს
დასანქცირების შემდეგ, “იმედი” და POSTV საკუთარ მასალებს ახალშექმნილი გვერდებიდან არეკლამებენ – ISFED 11.03.2026
დასანქცირების შემდეგ, “იმედი” და POSTV საკუთარ მასალებს ახალშექმნილი გვერდებიდან არეკლამებენ – ISFED
ჯიუტი ქალები შეუძლებელს შეძლებენ – თიბისი მარტს ქალების შთამაგონებელ ისტორიებს უძღვნის 11.03.2026
ჯიუტი ქალები შეუძლებელს შეძლებენ – თიბისი მარტს ქალების შთამაგონებელ ისტორიებს უძღვნის
ფაშინიანი სომხეთის ევროინტეგრაციის მთავარ პრობლემად EU-საქართველოს გაყინულ დიალოგს ასახელებს 11.03.2026
ფაშინიანი სომხეთის ევროინტეგრაციის მთავარ პრობლემად EU-საქართველოს გაყინულ დიალოგს ასახელებს
სახალხო დამცველმა პაპუაშვილს პატიმარ მშობლებთან შვილების კომუნიკაციაზე მიმართა 11.03.2026
სახალხო დამცველმა პაპუაშვილს პატიმარ მშობლებთან შვილების კომუნიკაციაზე მიმართა