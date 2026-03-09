საზოგადოება

ტროტუარზე დგომის გამო კიდევ რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს

9 მარტი, 2026 •
ტროტუარზე დგომის გამო კიდევ რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სამოქალაქო აქტივისტებს ზვიად მჟავანაძეს და საბა გელაშვილს მოსამართლემ ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა ტროტუარზე დგომი გამო.  

ორივეს ოთხ-ოთხდღიანი პატიმრობა შუფარდა მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ. 

მას შემდეგ რაც საქართველოში უკიდურესად  შეზღუდეს გამოხატვის თავისუფლება, ტროტუარზე დგომის და პროტესტის ამ ფორმის გამოც კი აპატიმრებენ პროვეროპელ მოქალაქეებს. 

ზვიად მჟავანაძეს და საბა გელაშვილს შინაგან საქმეთა სამინისტრო  2025 წლის 18 დეკემბერს ტროტუარზე მოქალაქეების გადაადგილებაში ხელის შეშლას ედავებოდა.  მოსამართლემ სრულად გაიზიარა შსს -ს ეს მოსაზრება. 

პროტესტის შემზღუდავი რეპრესიული კანონმდებლობით, თუ მოქალაქე ამ მუხლს მეორედ დაარღვევს, მის მიმართ უკვე სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყება. ამ შემთხვევაში პატიმრობის ვადა ერთ წლამდეა განსაზღვრული.

ამ თემაზე:

პროტესტის შეზღუდვა: როგორ კრძალავს „ოცნება“ ტროტუარზე დგომასაც კი

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„საზიანო, ბუნდოვანი, შეუთავსებელი“ — ეუთო/ოდირი „ოცნების“ ახალ კანონებზე

ბაქოს ცნობით, იგეგმებოდა ტერაქტი ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის წინააღმდეგ

ფინეთი ქვეყნის ტერიტორიაზე ბირთვული იარაღის განთავსების შესაძლებლობას განიხილავს

ჟურნალისტებს, რომლებიც აქციას აშუქებდნენ, შსს გზის ხელოვნურად „გადაკეტვას“ ედავება

პაატა ალავერდაშვილს პოლიციელის სიტყვიერ შეურაცხყოფას ედავებიან – ადვოკატი 09.03.2026
პაატა ალავერდაშვილს პოლიციელის სიტყვიერ შეურაცხყოფას ედავებიან – ადვოკატი
თიბისი ტექსკოლა – გზა მოსწავლეებისთვის ტექნოლოგიური განათლებისკენ 09.03.2026
თიბისი ტექსკოლა – გზა მოსწავლეებისთვის ტექნოლოგიური განათლებისკენ
უკვე 10 წელია საიმედო მეზობელი – როგორ უჭერს მხარს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ადგილობრივ მოსახლეობას 09.03.2026
უკვე 10 წელია საიმედო მეზობელი – როგორ უჭერს მხარს „აჭარისწყალი ჯორჯია“ ადგილობრივ მოსახლეობას
ფეზეშქიანმა ალიევს უთხრა, რომ აზერბაიჯანზე დრონების შეტევასთან ირანს კავშირი არ აქვს 09.03.2026
ფეზეშქიანმა ალიევს უთხრა, რომ აზერბაიჯანზე დრონების შეტევასთან ირანს კავშირი არ აქვს
ჯარიმის მოლოდინში არიან აქტივისტები, რომლებსაც ანწუხელიძის წაშლილი სტენსილის აღდგენა სურდათ 09.03.2026
ჯარიმის მოლოდინში არიან აქტივისტები, რომლებსაც ანწუხელიძის წაშლილი სტენსილის აღდგენა სურდათ
საიამ სტრასბურგში მზია ამაღლობელის სახელით მესამე საჩივარი გააგზავნა 09.03.2026
საიამ სტრასბურგში მზია ამაღლობელის სახელით მესამე საჩივარი გააგზავნა
ტროტუარზე დგომის გამო კიდევ რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს 09.03.2026
ტროტუარზე დგომის გამო კიდევ რამდენიმე აქტივისტი დააკავეს
ვინ გახდება ირანის ახალი სულიერი ლიდერი? — ომი ახლო აღმოსავლეთში ახალ ფაზაში გადავიდა 08.03.2026
ვინ გახდება ირანის ახალი სულიერი ლიდერი? — ომი ახლო აღმოსავლეთში ახალ ფაზაში გადავიდა