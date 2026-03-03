საბერძნეთში ჯაშუშობის ეჭვით საქართველოს მოქალაქე დააკავეს

უცხოური მედიის ინფორმაციით, საბერძნეთის სამართალდამცავმა ორგანოებმა დააკავეს 36 წლის ქართველი კაცი, რომელიც კუნძულ კრეტაზე მდებარე აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ბაზაზე ჯაშუშობაშია ეჭვმიტანილი. აღნიშნული შეერთებული შტატებისათვის აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს წარმოადგენს.
საინფორმაციო სააგენტო “როიტერი” პოლიციისა და დაზვერვის წყაროებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაკავება ორშაბათს განხორციელდა.
მამაკაცი ათენის აეროპორტში ქვეყნის დაზვერვის სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე აიყვანეს.
კრეტაზე მდებარე სუდას ყურეში განთავსებულია საბერძნეთის, აშშ-ისა და ნატოს სამხედრო ინფრასტრუქტურა. ახლახან ბაზას, მარაგების შესავსებად, აშშ-ის ავიამზიდი „ჯერალდ ფორდი“ ეწვია, სანამ გეზს ახლო აღმოსავლეთისკენ აიღებდა.
ოფიციალური პირების განცხადებით, დაწყებულია გამოძიება და მიმდინარეობს ამოღებული ციფრული მტკიცებულებების შესწავლა.
საბერძნეთის დაზვერვის სამსახურის ცნობით, ეჭვმიტანილის ტელეფონში აღმოჩენილია ამერიკული ავიამზიდის ფოტოები. ამასთანავე, სამართალდამცავები იკვლევენ მამაკაცის შესაძლო კავშირს ირანში მყოფ პირთან, რომელთანაც კომუნიკაცია მობილური აპლიკაციის საშუალებით ჰქონდა.
დაკავებული საქართველოს მოქალაქეა, რომელიც საბერძნეთში გერმანიიდან 3 თებერვალს ჩავიდა და გასულ თვეში სუდას ბაზის მახლობლად მდებარე სასტუმროში ცხოვრობდა. წყაროების ცნობით, მას წარდგენილ ბრალდებებთან დაკავშირებით ჩვენება ჯერ არ მიუცია.
აღსანიშნავია, რომ ივნისში საბერძნეთის პოლიციამ ჯაშუშობის ბრალდებით კიდევ ერთი პირი (აზერბაიჯანის მოქალაქე) დააკავა, რომელიც ასევე რამდენიმე დღის განმავლობაში დასავლეთ კრეტაზე მდებარე საზღვაო და საჰაერო ბაზის სიახლოვეს ცხოვრობდა.
აღნიშნულ ობიექტზე უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცრდა, რაც შაბათს ისრაელმა და აშშ-მა ირანზე დარტყმები განახორციელეს. ხელისუფლება იკვლევს, არის თუ არა კავშირი ამ ორ შემთხვევას შორის.