საზოგადოება

აიათოლა ალი ხამენეი მკვდარია – ირანის სახელმწიფო მედია 

1 მარტი, 2026 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირანმა აღიარა, რომ მისი ლიდერი მოკლულია აშშ-ისრაელის თავდასხმის შედეგად, რასაც თავდაპირველად უარყოფდა. 

1 მარტს, გამთენიისას,  ირანის სახელმწიფო მედიამ გამოაცხადა, რომ ხამენეი ოფისში მოკლეს “პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს”.  ამ ინფორმაციის გადაცემისას ირანის სახელმწიფო მედიის წამყვანები ტირიან: 

 

მანამდე ხამენეის მოკვლის შესახებ განაცხადეს ისრაელმა და შეერთებულმა შტატებმა, თუმცა ირანი თავდასხმისთანავე აცხადებდა, რომ ხამენეის ევაკუაცია მოხდა, რაც გამიზნულად გავრცელებული ტყუილი აღმოჩნდა.

ირანის სახელმწიფო მედიის ინფორმაციით, აიათოლა ალი ხამენეის გარდა მოკლულია ასევე ირანის თავდაცვის მინისტრი და შეიარაღებული ძალების შტაბის უფროსიც.  ამ ინფორმაციას CNN ავრცელებს. საერთაშორისო მედიის ცნობით, მოკლულია ირანის 40-მდე ოფიციალური პირი, თუმცა ჯერჯერობით ყველა დადასტურებული არაა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

