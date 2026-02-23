საზოგადოება

კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს

23 თებერვალი, 2026 •
კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი ადასტურებს, რომ უკრაინაში ომის დასრულების ფართო შეთანხმების ფარგლებში ევროკავშირი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რუსეთის ჯარების გაყვანასაც ითხოვს.

მანამდე „რადიო თავისუფლებამ“ დაწერა, რომ ევროკავშირის უმაღლესმა დიპლომატმა წევრ სახელმწიფოებს შორის გაავრცელა სადისკუსიო დოკუმენტი სახელწოდებით „ევროპის ძირითადი ინტერესები ყოვლისმომცველი, სამართლიანი და ხანგრძლივი მშვიდობისა და კონტინენტის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში“. დოკუმენტის თანახმად, ევროკავშირის ერთ-ერთი ულტიმატუმი რუსეთისადმი ითვალისწინებს ბელარუსში ბირთვული იარაღის არარსებობას და „რუსეთის სამხედრო ყოფნისა და განლაგების აკრძალვას ბელარუსში, უკრაინაში, მოლდოვას რესპუბლიკაში, საქართველოსა და სომხეთში“.

ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრამდე, „ევროსკოპმა“ კაია კალასს ჰკითხა, ადასტურებს თუ არა იმ ინფორმაციას.

„სიმართლეა, რომ რუსეთს ოკუპირებული აქვს ბევრი ტერიტორია და მათი ძალები განლაგებულია სხვადასხვა ნაწილში — იქნება ეს საქართველო, თუ იქნება ეს მოლდოვა… ამიტომ დიახ, ცხადია, რომ გრძელვადიანი მშვიდობისთვის საჭიროა, მათ დატოვონ ყველა ის ოკუპირებული ტერიტორია, სადაც იმყოფებიან. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ამბობს, რომ ეს მოთხოვნები არარეალისტურია, მაგრამ მოდით გულწრფელები ვიყოთ — მოთხოვნები რუსული მხრიდან საერთოდ არ არის რეალისტური. ისინი დიპლომატიური გზებით ითხოვენ იმ ტერიტორიებს, რომლებიც სამხედრო გზითაც კი არ დაუპყრიათ. შესაბამისად, ეს [ჩვენი მოთხოვნა] საჭიროა მოლაპარაკებებში სიტუაციის დასაბალანსებლად და ფოკუსის რეალურ პრობლემაზე გადასატანად, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთი აგრძელებს თავისი მეზობლებისთვის თავდასხმა“, — განაცხადა კალასმა.

ცნობისთვის, უკრაინაში ომის დასრულებაზე მოლაპარაკებები რუსეთსა და უკრაინას შორის აშშ-ის მედიაციით მიმდინარეობს და ევროკავშირს ან ცალკეულ ევროპულ ქვეყნებს არ აქვთ ადგილი მოლაპარაკებების მაგიდასთან.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

Tegeta Comfort – შეაკეთე ავტომობილი სერვისცენტრში ვიზიტის გარეშე

რატომ ურეკავენ მოქალაქეებს იუსტიციიდან და პასპორტის გამოცვლას სთხოვენ

უნივერსიტეტების საერთაშორისო ასოციაცია გივი მიქანაძეს განათლების რეფორმის გაწვევისკენ მოუწოდებს

შსს-სა და თავდაცვისთვის ფალსიფიცირებული კონსერვის მიწოდებისთვის დაკავებული ივანე გოგლიძეა

კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს 23.02.2026
კალასი ადასტურებს, რომ EU-ის დოკუმენტი რუსეთისგან საქართველოდან ჯარების გაყვანას ითხოვს
კასპში დააკავეს პირი, რომელმაც მის დასაკავებლად მისულ პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა – შსს 22.02.2026
კასპში დააკავეს პირი, რომელმაც მის დასაკავებლად მისულ პოლიციას ცეცხლი გაუხსნა – შსს
უცხოელებს კურიერებად, მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აღარ შეეძლებათ 22.02.2026
უცხოელებს კურიერებად, მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აღარ შეეძლებათ
დარბევების შემდეგ, ირანელმა სტუდენტებმა პირველი მასშტაბური ანტისამთავრობო აქციები გამართეს 22.02.2026
დარბევების შემდეგ, ირანელმა სტუდენტებმა პირველი მასშტაბური ანტისამთავრობო აქციები გამართეს
გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია 22.02.2026
გურჯაანში ავტოავარიას 3 ადამიანი ემსხვერპლა, მათგან 2 არასრულწლოვანია
ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა 22.02.2026
ევროკავშირმა სომხეთისთვის €202.5 მლნ ოდენობის დახმარების პაკეტი დაადასტურა
პაპუაშვილმა მზია ამაღლობელის სასჯელის პროპორციულობის თემაზე იმანიპულირა 21.02.2026
პაპუაშვილმა მზია ამაღლობელის სასჯელის პროპორციულობის თემაზე იმანიპულირა
პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია 21.02.2026
პროკურატურის ინფორმაციით, ბუსა ჟვანია საქართველოშია