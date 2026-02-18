საზოგადოება

გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს

18 თებერვალი, 2026 •
გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„თანაინვესტირების ფონდის“ ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გათავისუფლდა.

როგორც „ნეტგაზეთს“ საქართველოს პროკურატურაში განუცხადეს, გიორგი ბაჩიაშვილმა სრულად აღიარა დანაშაული ყველა სისხლის სამართლის საქმეზე.

„ასევე სრულად ითანამშრომლა გამოძიებასთან, აანაზღაურა ზიანი, რის საფუძველზეც გაუფორმდა საპროცესო შეთანხმება პირობით მსჯავრზე და ჯარიმაზე“, — აცხადებენ პროკურატურაში.

უწყებაში არ აკონკრეტებენ, რა ოდენობის ზიანი აანაზღაურა ბაჩიაშვილმა.

ბაჩიაშვილის ადვოკატ ლევან მახარაშვილის ინფორმაციით კი, გიორგი ბაჩიაშვილს 1-წლიანი პირობითი მსჯავრი და 50 ათასი ლარის ჯარიმა შეეფარდა. რაც შეეხება შეთანხმებას ბიძინა ივანიშვილთან სამოქალაქო დავის ნაწილში, მისი პირობები კონფიდენციალურია.

ადვოკატის ცნობით, სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ აღძრულ ყველა საქმეზე, ისევე როგორც მისი მშობლობის წინააღმდეგ.

ბიძინა ივანიშვილის „თანაინვესტირების ფონდის“ ყოფილი ხელმძღვანელი გიორგი ბაჩიაშვილი თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2025 წლის 10 მარტს დამნაშავედ ცნო კრიპტოვალუტის მითვისების საქმეზე და 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა.

აღნიშნულ საქმეში გიორგი ბაჩიაშვილს ბრალი წარდგენილი ჰქონდა დიდი ოდენობით თანხის მითვისებისა და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ბრალდებით. სასამართლომ ის დამნაშავედ ცნო ორივე მუხლში.

გიორგი ბაჩიაშვილი ასევე ბრალდებულია „მტკვარი ჰესის“ საქმეში. როგორც ბიტკოინების, ისე „მტკვარი ჰესის“ საქმეში მომჩივანი ბიძინა ივანიშვილია.

ბიტკოინების საქმეში პროკურატურა და ბიძინა ივანიშვილი ბაჩიაშვილს ედავებოდნენ, რომ მან დიდი ოდენობით, კერძოდ, თითქმის 40 მლნ დოლარის ღირებულების ბიტკოინები მიითვისა. ბრალის მიხედვით, ბაჩიაშვილმა ბიტკოინები ბიძინა ივანიშვილის მიერ ჩადებული ინვესტიციებით შეიძინა, თუმცა მას მოგება არ მისცა. ბაჩიაშვილი კი ამბობს, რომ ივანიშვილმა თავისი ბანკიდან მას უბრალოდ ფული ასესხა, რომელიც უკან დააბრუნა და ის, რომ ეს სესხი იყო და არა ინვესტიცია, დადასტურებულია აუდიოჩანაწერებით, რომელიც მისი და ივანიშვილის სატელეფონო საუბრებს ასახავს.

განაჩენის გამოცხადებიდან მალევე ბიძინა ივანიშვილმა, როგორც დაზარალებულმა, ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ სამოქალაქო დავა წამოიწყო. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქმე დაჩქარებულ ვადებში განიხილა და ბაჩიაშვილს ივანიშვილის სასარგებლოდ თითქმის მილიარდი დოლარის ღირებულების ბიტკოინების გადახდა დაეკისრა.

მტკვარი ჰესის საქმეში ბაჩიაშვილს ივანიშვილი და პროკურატურა ედავებიან, რომ არ გაითვალისწინა ჰესის საკითხზე ჩატარებული კვლევები და არაჯეროვნად შეასრულა თანაინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის მოვალეობა, რის შედეგადაც მტკვარი ჰესი, რომელშიც მილიონობით დოლარი დაიხარჯა, დღემდე არ არის აშენებული. გიორგი ბაჩიაშვილის და მისი ადვოკატის თანახმად, ბაჩიაშვილისთვის წაყენებულ მეორე ბრალზე ხანდაზმულობის ვადა გასულია. როგორც ბაჩიაშვილის ადვოკატმა ლევან მახარაშვილმა განაცხადა, სადავო ხელშეკრულება 2014 წელს გაფორმდა და წარდგენილ ბრალზე ხანდაზმულობის ვადა 2020 წელს გავიდა.

მესამე, საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე ბაჩიაშვილს 4 წლითა და 6 თვით პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული. ბაჩიაშვილმა ქვეყანა 2025 წლის მარტში დატოვა, თუმცა 27 მაისს სუს-მა მისი დაკავების შესახებ განაცხადა. ბაჩიაშვილი ამბობს, რომ გაიტაცეს და საქართველოში „აირზენას” ჩამოიყვანეს თვითმფრინავით, რომლის ბორტზე სუს-ის მაშინდელი უფროსი, ანრი ოხანაშვილიც იყო. 11 ივლისს გლდანის ციხის საკანში ბაჩიაშვილს სცემეს.

გარდა ამისა, დაუსწრებლად ჰქონდა შეფარდებული წინასწარი პატიმრობა გიორგი ბაჩიაშვილის მშობლებს — მარინა რამაზაშვილსა და ალექსანდრე ბაჩიაშვილს. პროკურატურა მათ ედავებოდა შვილის დახმარებას „უკანონოდ მოპოვებული შემოსავლების ლეგალიზაციაში”.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის ყოფილი ელჩი ხსნის, რატომ არ ეწვია ჯეი დი ვენსი თბილისს

თაღლითობის ბრალდებით გამომძიებელი დააკავეს

გახარიას გუნდი პოლიტპატიმრების ამნისტიის კანონპროექტს წარადგენს

ნინო ჟვანიას პირველი კომენტარი ბუსა ჟვანიასთვის წაყენებულ ბრალზე

ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე ბუსა ჟვანიას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, მასზე ძებნა გამოცხადდება 18.02.2026
ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის საქმეზე ბუსა ჟვანიას წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა, მასზე ძებნა გამოცხადდება
გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს 18.02.2026
გიორგი ბაჩიაშვილი საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს
ბრალს არ ვაღიარებ – ელისო კილაძე 18.02.2026
ბრალს არ ვაღიარებ – ელისო კილაძე
“ამაღლობელი სიმტკიცის სიმბოლოდ იქცა” – რა წერია ახალ ევროპულ ანგარიშში მედიის თავისუფლებაზე 18.02.2026
“ამაღლობელი სიმტკიცის სიმბოლოდ იქცა” – რა წერია ახალ ევროპულ ანგარიშში მედიის თავისუფლებაზე
არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს 18.02.2026
არასამთავრობოებმა აფხაზეთში ღირსების შელახვისთვის СГБ -ს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ სარჩელი შეიტანეს
გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე 18.02.2026
გამოქვეყნდა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის კრიტიკული ანგარიში საქართველოზე
ღარიბაშვილის ცოლისძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს 18.02.2026
ღარიბაშვილის ცოლისძმა ივანიშვილს დაბადების დღეს ულოცავს
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია 18.02.2026
სელფი მობაილი „ბიზნეს ტრანსფორმაცია 2.0“-ის მხარდამჭერია