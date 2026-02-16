საზოგადოება

კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდება

16 თებერვალი, 2026 •
კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებით, კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლის წესით დასჯადი გახდება.

ამის შესახებ დღეს, 16 თებერვალს, „ქართული ოცნების“ პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე გრანტების შესახებ კანონში შესატანი მორიგი რეპრესიული ცვლილების განხილვისას ისაუბრეს.

როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ და „ქართული ოცნების“ წევრმა, არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, იმისთვის, რომ კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება დასჯადი იყოს, ორი მთავარი კომპონენტია მნიშნელოვანი, ეს უნდა ხდებოდეს კონკრეტული ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ სისტემურად და საჯაროდ.

„ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ პირები სანამ ამ [კონსტიტუციური დამხობის] მოწოდებამდე მივლენ, ჯერ ქმნიან აღქმას საზოგადოებაში, რომ თითქოს არ არსებობენ კონსტიტუციური ორგანოები, არ არსებობს კანონმდებლობა, არ არსებობს ქართველი ხალხის მიერ გამოხატული ნება პარლამენტის არჩევის გზით. საბოლოო ჯამში, ამ აღქმის შექმნის მიზანიც არის, რომ ხელისუფლების დამხობის მოწოდებისთვის შეიქმნას ნაყოფიერი ნიადაგი და შემდეგ უკვე კონსტიტუციური დამხობის მცდელობა მოხდეს“, – განაცხადა არჩილ გორდულაძემ.

გორდულაძის თქმით, სასჯელის დანიშვნის დროს დამამძიმებელ გარემოებად დაემატება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ან კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარების მოტივით დანაშაულის ჩადენა.  ამ დროს მოსახდელი სასჯელის ვადა სულ მცირე 1 წლით უნდა აღემატებოდეს ჩადენილი დანაშაულისთვის გათვალისწინებული სასჯელის მინიმალურ ვადას.

გარდა ამისა, როგორც გორდულაძემ განაცხადა, სისხლის სამართლის კოდექსს დაემატება 316-ე პრიმა მუხლი – ექსტრემიზმი კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ, რაც გულისხმობს შემდეგს:

„საქართველოს მოქალაქის ან საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის მასობრივად დარღვევისკენ, საქართველოს ხელისუფლების ორგანოებისადმი მასობრივად დაუმორჩილებლობისკენ, საქართველოს ხელისუფლების ორგანოების ალტერნატიული ორგანოების შექმნისკენ სისტემატურად საჯაროდ მოწოდება, ამავე პირის მიერ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლად სხვისი ან საკუთარი თავის თვითნებურად საჯაროდ და სისტემატურად წარმოჩენა ან ამავე პირის მიერ სხვა სისტემური მოქმედება, თუ ამ ნაწილით გათვალისწინებული რომელიმე ქმედება მიმართულია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ან კონსტიტუციური ორგანოების არალეგიტიმურობის შექმნის შესახებ აღქმის დამკვიდრებისკენ და აზიანებს საქართველოს ინტერესებს ან ქმნის საქართველოს ინტერესების დაზიანების რეალურ საფრთხეს.

სასჯელის სახით გთავაზობთ, რომ გამოყენებული იყოს ჯარიმა, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა 400-დან 600 საათამდე ან 3 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთა, ხოლო იურიდიული პირი ისჯება ჯარიმით ან ლიკვიდაციით“, – განაცხადა არჩილ გორდულაძემ.

 

 

 

 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ტროტუარის საქმეებში ასპარეზზე ლევან მურუსიძე გამოჩნდა“ — ადვოკატი

6 წელზე მეტი წლოვანების მანქანების შემოყვანის აკრძალვა ელექტრომობილებს არ შეეხება

როგორ შემცირდა სტუდენტების კვოტები ISET-ში

„თეგეტა“ აზერბაიჯანის სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზებისთვის – მეზობელ სახელმწიფოს ჰოლდინგმა JCB-ს ტექნიკა მიაწოდა

სახალხო დამცველი განიხილავს, რომ გრანტების შესახებ კანონი საკონსტიტუციოში გაასაჩივროს 16.02.2026
სახალხო დამცველი განიხილავს, რომ გრანტების შესახებ კანონი საკონსტიტუციოში გაასაჩივროს
გრანტების კანონში რეპრესიული ცვლილებები კომიტეტზე II მოსმენით მიიღეს 16.02.2026
გრანტების კანონში რეპრესიული ცვლილებები კომიტეტზე II მოსმენით მიიღეს
კობახიძემ “ოცნების” არაღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის არაღიარებას გაუთანაბრა 16.02.2026
კობახიძემ “ოცნების” არაღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საქართველოს იურისდიქციის არაღიარებას გაუთანაბრა
Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა 16.02.2026
Volvo Cars EMEA – „ვოლვო ქარ კავკასიამ“ პრესტიჟულ ბიზნესკონფერენციას საქართველოში პირველად უმასპინძლა
ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა 16.02.2026
ბაჩო ახალაიას საქმეში არსებული ჩანაწერი დამონტაჟებულია – TV პირველმა ექსპერტიზის დასკვნა მოიპოვა
კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდება 16.02.2026
კონსტიტუციური ორგანოების არაღიარება სისხლის სამართლით დასჯადი გახდება
დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი 16.02.2026
დაზვერვაში 5-თვიანი მუშაობის შემდეგ, ვლადიმერ კონსტანტინიდი ანალიტიკურ დეპარტამენტს ჩაიბარებს – სუსი
მოსკოვი: რუსეთთან თანამშრომლობაა თბილისის ეკონომიკური წინსვლის მთავარი ფაქტორი 16.02.2026
მოსკოვი: რუსეთთან თანამშრომლობაა თბილისის ეკონომიკური წინსვლის მთავარი ფაქტორი