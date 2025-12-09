საზოგადოება

2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე

9 დეკემბერი, 2025 •
2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“2025 – მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის: სადამდე მივყავართ სიძულვილს და დაუსჯელობას”- ასე ქვია RSF-ს [რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე] ანგარიშს, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა და 2024 წლის პირველი დეკემბრიდან 2025 წლის 1 დეკემბრამდე მედიის მდგომარეობას ასახავს მსოფლიოში. 

ანგარიშში წელს პირველად მოხვდა საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებსაც დაპატიმრებული ჟურნალისტები ჰყავს. 

“ქართველი ჟურნალისტს და დამოუკიდებელი მედიაგამოცემების — „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ თანადამფუძნებელ მზია ამაღლობელს, რომელიც 2025 წლის იანვარში აშკარად უსაფუძვლო და არაპროპორციული ბრალდებებით დააკავეს, 2025 წლის 6 აგვისტოს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მრავალი პროცედურული დარღვევით მიმდინარე უსამართლო სასამართლო პროცესების შემდეგ. 

ის პირველი ქალი ჟურნალისტია, რომელიც ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოლიტიკური მოტივით დააპატიმრეს.  ეს  ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ავტორიტარიზმისკენ სერიოზული გადახრის ნიშანია”, – წერს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია “რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე” თავის ყოველწლიურ ანგარიშში.

RSF-ის 2025 წლის შემაჯამებელი ანგარიში  მიმოიხილავს ჟურნალისტთა უფლებრივ მდგომარეობას მსოფლიოში, მკვლელობებსა და დაპატიმრებებს პროფესიული მოვალეობის გამო. 

2025 წელს მსოფლიოში 67 ჟურნალისტი მოკლეს, ამჟამად 503 ჟურნალისტია დაკავებული. “რეპორტიორი საზღვრების გარეშეს” მონაცემებით, ჩინეთი “კვლავ რჩება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ციხად ჟურნალისტებისთვის” 121 დაკავებული ჟურნალისტით, რუსეთი კი მეორე ადგილზეა 48 დატყვევებული ჟურნალისტით, რომელთაგან ნახევარი უკრაინელია.

2025 წელს მსოფლიოში 67 ჟურნალისტი მოკლეს, ამჟამად 503 ჟურნალისტია დაკავებული. “რეპორტიორი საზღვრების გარეშეს” მონაცემებით, ჩინეთი “კვლავ რჩება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ციხად ჟურნალისტებისთვის” 121 დაკავებული ჟურნალისტით, რუსეთი კი მეორე ადგილზეა 48 დატყვევებული ჟურნალისტით, რომელთაგან ნახევარი უკრაინელია. 

“მდგომარეობა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა რუსეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი და ბელარუსი, ცხადყოფს სერიოზულ საფრთხეებს, რომლებიც პრესის თავისუფლებას ემუქრება ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებში. საქართველოში, მთავრობის მზარდ  ავტორიტარულ მეთოდებს იანვარში ქართველი ჟურნალისტის, მზია ამაღლობელის დაპატიმრება მოჰყვა. აზერბაიჯანში ამჟამად 25 ჟურნალისტი იმყოფება გისოსებს მიღმა. რუსეთი ახლა მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოსში დაპატიმრებული ჟურნალისტების რაოდენობით.  2025 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით 48 მედიაპროფესიონალია დაპატიმრებული რუსეთში, რომელთაგან 26 უკრაინელია”, – წერს “რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე”.



[მასალა განახლდება]

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საქართველო შეუერთდა განცხადებას, რომელიც გმობს რუსეთის თავდასხმებს უკრაინის ენერგოსისტემაზე

რუსეთმა უკრაინაზე მასშტაბური კომბინირებული საჰაერო იერიში მიიტანა

ცნობილია თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გამარჯვებულები

“საქართველო მშვიდობის წინააღმდეგ?” – ბაქო თბილისზე ისევ გაბრაზებულია

2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე 09.12.2025
2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე
განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას 09.12.2025
განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას
პატიმრობა ხალხის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის – რას ზღუდავს „ოცნება“ ამჯერად 08.12.2025
პატიმრობა ხალხის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის – რას ზღუდავს „ოცნება“ ამჯერად
აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ 08.12.2025
აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ
ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს 08.12.2025
ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს
რუსეთში “უცხო ქვეყნის აგენტად” გამოცხადებული აქტივისტი სომხეთში დააკავეს 08.12.2025
რუსეთში “უცხო ქვეყნის აგენტად” გამოცხადებული აქტივისტი სომხეთში დააკავეს
ველით, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს – დაუთი 08.12.2025
ველით, რომ საქართველო შეასრულებს ქიმიური იარაღის კონვენციით ნაკისრ ვალდებულებებს – დაუთი
10 ქართველი სტუდენტი შეძლებს, მუჰამედ ბინ ზაიედის AI უნივერსიტეტში ისწავლოს — ელჩი 08.12.2025
10 ქართველი სტუდენტი შეძლებს, მუჰამედ ბინ ზაიედის AI უნივერსიტეტში ისწავლოს — ელჩი