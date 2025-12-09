2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე

“2025 – მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის: სადამდე მივყავართ სიძულვილს და დაუსჯელობას”- ასე ქვია RSF-ს [რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე] ანგარიშს, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა და 2024 წლის პირველი დეკემბრიდან 2025 წლის 1 დეკემბრამდე მედიის მდგომარეობას ასახავს მსოფლიოში.
ანგარიშში წელს პირველად მოხვდა საქართველო იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, რომლებსაც დაპატიმრებული ჟურნალისტები ჰყავს.
“ქართველი ჟურნალისტს და დამოუკიდებელი მედიაგამოცემების — „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ თანადამფუძნებელ მზია ამაღლობელს, რომელიც 2025 წლის იანვარში აშკარად უსაფუძვლო და არაპროპორციული ბრალდებებით დააკავეს, 2025 წლის 6 აგვისტოს ორწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს მრავალი პროცედურული დარღვევით მიმდინარე უსამართლო სასამართლო პროცესების შემდეგ.
ის პირველი ქალი ჟურნალისტია, რომელიც ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პოლიტიკური მოტივით დააპატიმრეს. ეს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში ავტორიტარიზმისკენ სერიოზული გადახრის ნიშანია”, – წერს ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაცია “რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე” თავის ყოველწლიურ ანგარიშში.
RSF-ის 2025 წლის შემაჯამებელი ანგარიში მიმოიხილავს ჟურნალისტთა უფლებრივ მდგომარეობას მსოფლიოში, მკვლელობებსა და დაპატიმრებებს პროფესიული მოვალეობის გამო.
2025 წელს მსოფლიოში 67 ჟურნალისტი მოკლეს, ამჟამად 503 ჟურნალისტია დაკავებული. “რეპორტიორი საზღვრების გარეშეს” მონაცემებით, ჩინეთი “კვლავ რჩება მსოფლიოს ყველაზე დიდ ციხად ჟურნალისტებისთვის” 121 დაკავებული ჟურნალისტით, რუსეთი კი მეორე ადგილზეა 48 დატყვევებული ჟურნალისტით, რომელთაგან ნახევარი უკრაინელია.
“მდგომარეობა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა რუსეთი, საქართველო, აზერბაიჯანი და ბელარუსი, ცხადყოფს სერიოზულ საფრთხეებს, რომლებიც პრესის თავისუფლებას ემუქრება ყოფილი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებში. საქართველოში, მთავრობის მზარდ ავტორიტარულ მეთოდებს იანვარში ქართველი ჟურნალისტის, მზია ამაღლობელის დაპატიმრება მოჰყვა. აზერბაიჯანში ამჟამად 25 ჟურნალისტი იმყოფება გისოსებს მიღმა. რუსეთი ახლა მეორე ადგილს იკავებს მსოფლიოსში დაპატიმრებული ჟურნალისტების რაოდენობით. 2025 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით 48 მედიაპროფესიონალია დაპატიმრებული რუსეთში, რომელთაგან 26 უკრაინელია”, – წერს “რეპორტიორი საზღვრებს გარეშე”.
