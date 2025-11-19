საზოგადოება

შსს-ს სანქცირებული მაღალჩინოსანი არ უარყოფს, რომ საბრიუსელო დელეგაციის წევრად მოიაზრებოდა

19 ნოემბერი, 2025 •
შსს-ს სანქცირებული მაღალჩინოსანი არ უარყოფს, რომ საბრიუსელო დელეგაციის წევრად მოიაზრებოდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შს მინისტრის სანქცირებული მოადგილე, ალექსანდრე დარახველიძე არ უარყოფს, რომ ის იყო იმ დელეგაციის წევრი, რომელიც ბრიუსელში უნდა გამგზავრებულიყო და “ოცნების” მთავრობის სახელით ევროკავშირთან გაემართა დიალოგი ადამიანის უფლებების საკითხების ირგვლივ.

აღნიშნული დიალოგი ჩაიშალა.

როგორც ნეტგაზეთს ევროკავშირის პრესსპიკერმა განუცხადა, ჩაშლის მიზეზია ქართული მხარის მიერ შექმნილი “დამაბრკოლებელი გარემოებები”. მედიაში გავრცელებული ცნობებით, “ოცნება” ადამიანის უფლებების დარღვევის საფუძვლით სანქცირებული პირის ჩასმას ცდილობდა ბრიუსელში გასამგზავრებელ დელეგაციაში, რაც ევროკავშირმა გააპროტესტა. ასევე მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ეს პირი ალექსანდრე დარახველიძეა.

დღეს, 19 ნოემბერს, ჟურნალისტების არაერთი ჩაკითხვის მიუხედავად, დარახველიძემ არ გასცა პირდაპირი პასუხი, მოიაზრებოდა თუ არა ზემოხსენებულ დელეგაციაში, თუმცა ეს ცნობა არ უარუყვია.

დარახველიძის განმარტებით, ევროკავშირმა ქართულ მხარეს მიაწოდა საკითხების ჩამონათვალი, რაზეც სურდა პასუხების მიღება, ხოლო თბილისმა დელეგაცია განსაზღვრა იმის მიხედვით, ვის შეეძლო დასახელებულ კითხვებზე პასუხის გაცემა.

“სამწუხაროდ, მათ თავად აღარ ისურვეს ამ პასუხების მოსმენა. შესაბამისად, გადიდო ეს დიალოგი”, – აცხადებს დარახველიძე.

მისი თქმით, ოფიციალურად მათთვის არავის უთქვამს, რომ დელეგაციაში სანქცირებული პირის ჩასმის გამო გადაიდო შეხვედრა. დარახველიძე იქვე ხაზს უსვამს, რომ უშუალოდ ევროკავშირს საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ ჰყავს დასანქცირებული. აღსანიშნავია, რომ დარახველიძე დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებულ სამეფოს ჰყავს დასანქცირებული.

“გაუგებარია, რა მიზეზით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება”, – ამბობს დარახველიძე.

ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებზე საქართველო-ევროკავშირის დიალოგის შეხვედრა, რომელიც 21 ნოემბერს ბრიუსელში იყო დაგეგმილი, შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე გადაიდო.

ამავე თემაზე

ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი

EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე

სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას

„ოცნება“ მმართველობის გასამყარებლად ემიგრანტებს ხმის მიცემის უფლებას ართმევს – მაკკლირი

ჩვენი ხმა – ჩვენი სახელმწიფოა, ჩვენი არჩევანი – ჩვენი უფლებაა – ემიგრანტები

შსს-ს სანქცირებული მაღალჩინოსანი არ უარყოფს, რომ საბრიუსელო დელეგაციის წევრად მოიაზრებოდა 19.11.2025
შსს-ს სანქცირებული მაღალჩინოსანი არ უარყოფს, რომ საბრიუსელო დელეგაციის წევრად მოიაზრებოდა
4 სიცრუე, რაც სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის გაუქმების ირგვლივ მოვისმინეთ 19.11.2025
4 სიცრუე, რაც სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის გაუქმების ირგვლივ მოვისმინეთ
ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი 19.11.2025
ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი
STEM ოლიმპიადის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართება 19.11.2025
STEM ოლიმპიადის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართება
რა იქნება შემდეგი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გაუქმება? – უჩა ნანუაშვილი “ოცნების” ნაბიჯებზე 19.11.2025
რა იქნება შემდეგი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გაუქმება? – უჩა ნანუაშვილი “ოცნების” ნაბიჯებზე
მამდანის დიდი ფსონი | სლავოი ჟიჟეკი 18.11.2025
მამდანის დიდი ფსონი | სლავოი ჟიჟეკი
EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო 18.11.2025
EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 18.11.2025
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა