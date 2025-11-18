საზოგადოება

სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს

18 ნოემბერი, 2025 •
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის, ირაკლი ანთაძის განცხადებით, წარმოუდგენელია იმის მტკიცება, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს.

დღეს, 18 ნოემბერს, ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრის დაწყებამდე, ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ჩორჩანის საგუშაგოსთან დაკავშირებით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების პოზიცია უცვლელია.

„აღნიშნული პოლიციის სტაციონარული პოსტი განთავსებულია ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერტორიაზე, მასზე იმყოფებიან პოლიციელები სტანდარტული საპოლიციო აღჭურვილობით. წარმოუდგენელია იმის მტკიცება, რომ თუნდაც თეორიულად შეიძლება ეს პოსტი ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს, ეს არის ჩვენი პოზიცია“,- განაცხადა ირაკლი ანთაძემ.

როგორც ცნობილია, წლებია ცხინვალში ამ საგუშაგოს აღებას ითხოვენ.

13 ნოემბერს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, გიორგი გახარიას ჩორჩანის საქმეზე პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს.
სახელმწიფო ბრალდება მას ედავება, რომ 2019 წლის 24 აგვისტოს გიორგი გახარიამ, იმჟამინდელმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ამავდროულად ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი და მუდმივი წევრი იყო, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს უფლებამოსილების იგნორირებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეუთანხმებლად, ასევე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან კოორდინაციის და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ინფორმირების გარეშე, ერთპიროვნულად მიიღო გადაწყვეტილება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, სოფელ ჩორჩანასთან დამატებითი საპოლიციო საგუშაგოს აღმართვის შესახებ. ყოფილ პრემიერ-მინისტრს დაუსწრებლად პატიმრობა შეუფარდეს 20-21 ივნისის საქმეზეც.

წარდგენილი ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში გახარიას 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

ავტორი: ნინა სიგუა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი

3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს

აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა

ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო 18.11.2025
EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 18.11.2025
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა
„პატიმრობა კი არა, მაშინებს ის, რა დამხვდება გარეთ“ – მზია ამაღლობელის სიტყვა 18.11.2025
„პატიმრობა კი არა, მაშინებს ის, რა დამხვდება გარეთ“ – მზია ამაღლობელის სიტყვა
საქართველოს შესახებ, „ოცნების“ მთავრობის გარეშე ისაუბრეს EU-ის გაფართოების ფორუმზე 18.11.2025
საქართველოს შესახებ, „ოცნების“ მთავრობის გარეშე ისაუბრეს EU-ის გაფართოების ფორუმზე
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს 18.11.2025
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 18.11.2025
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს