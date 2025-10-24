სამთავრობო მედიისთვის ხელშეშლის ბრალდებით დაკავებულ 7 პირს გირაო შეეფარდა

4 ოქტომბრის აქციის 7 მონაწილეს, რომლებსაც სამთავრობო მედიების გადამღები ჯგუფებისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით ასამართლებენ, აღკვეთის ღონისძიების სახით ფულადი გირაო შეუფარდეს.
7 მომიტინგეს შეეფარდა 3000-3000- ლარიანი გირაო, ხოლო ერთს, სამოქალაქო აქტივისტსა და ყოფილ ტელეწამყვან ირაკლი წულაიას – 5000 ლარი. წულაია საპატიმროს მაინც ვერ ტოვებს, რადგან მას გზის გადაკვეთის საბაბითაც აქვს შეფარდებული ადმინისტრაციული პატიმრობა.
რადიო თავისუფლების ცნობით, ბრალდებულები არიან:
- გიორგი დუშენკო
- ინგა პაპუნაშვილი-გაბელაია
- ვახტანგ გაბელაია
- თამუნა კირთავა
- მარია ოთინაშვილი
- ალექსანდრე ცნობილაძე
- ირაკლი წულაია
ვახგან გაბელაია და ინგა პაპუნაშვილი-გაბელაია ცოლ-ქმარია.
ბრალდებას არც ერთი არ ეთანხმება.
მათ ნაწილს ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლად უთვლიან რეპორტიორის შეურაცხყოფას.
ექვს პირს ბრალი ედება ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლაში – რაც პატიმრობას არ ითვალისწინებს, თუმცა წულაიას ასამართლებენ ძალადობის მუქარით ხელის შეშლის ბრალდებით, რაც ჯარიმასთან და სხვა ზომებთან ერთად 2 წლამდე პატიმრობასაც ითვალისწინებს.