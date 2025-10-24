საზოგადოება

სამთავრობო მედიისთვის ხელშეშლის ბრალდებით დაკავებულ 7 პირს გირაო შეეფარდა

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

4 ოქტომბრის აქციის 7 მონაწილეს, რომლებსაც სამთავრობო მედიების გადამღები ჯგუფებისთვის ხელის შეშლის ბრალდებით ასამართლებენ, აღკვეთის ღონისძიების სახით ფულადი გირაო შეუფარდეს.

7 მომიტინგეს შეეფარდა 3000-3000- ლარიანი გირაო, ხოლო ერთს, სამოქალაქო აქტივისტსა და ყოფილ ტელეწამყვან ირაკლი წულაიას – 5000 ლარი. წულაია საპატიმროს მაინც ვერ ტოვებს, რადგან მას გზის გადაკვეთის საბაბითაც აქვს შეფარდებული ადმინისტრაციული პატიმრობა.

რადიო თავისუფლების ცნობით, ბრალდებულები არიან:

  • გიორგი დუშენკო
  • ინგა პაპუნაშვილი-გაბელაია
  • ვახტანგ გაბელაია
  • თამუნა კირთავა
  • მარია ოთინაშვილი
  • ალექსანდრე ცნობილაძე
  • ირაკლი წულაია

ვახგან გაბელაია და ინგა პაპუნაშვილი-გაბელაია ცოლ-ქმარია.

ბრალდებას არც ერთი არ ეთანხმება.

მათ ნაწილს ჟურნალისტური საქმიანობის ხელშეშლად უთვლიან რეპორტიორის შეურაცხყოფას.

ექვს პირს ბრალი ედება ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლაში – რაც პატიმრობას არ ითვალისწინებს, თუმცა წულაიას ასამართლებენ ძალადობის მუქარით ხელის შეშლის ბრალდებით, რაც ჯარიმასთან და სხვა ზომებთან ერთად 2 წლამდე პატიმრობასაც ითვალისწინებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

