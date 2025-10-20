საზოგადოება

პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა

20 ოქტომბერი, 2025 •
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 20 ოქტომბრის დილიდან პოლიციამ კიდევ რამდენიმე მოქალაქე გადაიყვანა სასამართლოში. გასული დღეების პრაქტიკის მიხედვით, პროევროპული ქციების მონაწილეებს პოლიციელები ხვდებიან სახლთან, ან ქუჩაში და გადაჰყავთ საქალაქო სასამართლოში, სადაც, “ქართული ოცნების” ახალმიღებული რეპრესიული კანონის შესაბამისად, “გზის გადაკეტვის” ან სახის დაფარვის საფუძვლით ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდებაზე მსჯელობენ.

ერთ-ერთი, ვინც პოლიციამ სასამართლოში გადაიყვანა, თემო სარალიძეა. მისი სასამართლო სხდომა უკვე დაწყებულია. დაკავებული მოქალაქის და, თეონა სარალიძე ამბობს, რომ დაახლოებით 2 დღის განმავლობაში სადარბაზოსთან პოლიციელები უთვალთვალებდნენ, დღეს დილით კი დააკავეს. მისივე ინფორმაციით, ორი დღის წინ, აქციაზე, სარალიძე პოლიციამ იდენტიფიცირების მიზნით გააჩერა, შემდეგ კი გაჩხრიკეს. სარალიძის დის ინფორმაციით, ჩხრეკის ოქმში მითითებულია, რომ მას პირბადე ყელზე ეკეთა და სახე არ ჰქონდა დაფარული.

მეგობრების ინფორმაციით, სახის დაფარვის საფუძვლით პოლიციამ წაიყვანა საბა ჯაფარიძეც. მის შესახებ ინფორმაციას “ნეტგაზეთი ამ წუთებშიც [14:20] არკვევს. დეტალების დაზუსტების შემთხვევაში მასალა განახლდება.

ბათუმისკენ მიმავალ გზაზე, სამტრედიაში გააჩერეს და სასამართლოში იძულებით გადაჰყავთ მოქალაქე თამარ თოთლაძე. ის გზიდან დაუკავშირდა ადვოკატ გუჯა ავსაჯანიშვილს, რომელიც მის ინტერესებს დაიცავს. ავსაჯანიშვილი ნეტგაზეთთან საუბრისას ამბობს, რომ თოთლაძე გააჩერა პოლიციელმა ვალერი დვალიშვილმა, რომელმაც არაერთხელ განუმარტა, რომ დაკავებული არ არის. თუმცა მას ფაქტობრივად გადაადგილება შეუზღუდა, იძულებით ჩასვა მანქანაში და წაიყვანა თბილისისკენ, სასამართლოში. ადვოკატი განმარტავს, რომ მსგავსი საპოლიციო მოქმედება არ არსებობს.

პოლიციამ წაიყვანა “ფორმულას” ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილიც.

“ჩემამდეც მოვიდნენ! მომაკითხეს მილიციელებმა! რომ ჰგონიათ, ან მე შემეშინდება, ან ჩემი ოჯახის რომელიმე წევრს, ან ჩემს რომელიმე მეგობარს! ბოლოს მაინც ჩვენ მოვიგებთ”, – წერს ქეთა ციცქიშვილი სოციალურ ქსელში.

აქტივისტ ნათია გაბრავას ინფორმაციით, პოლიციამ წაიყვანა მოქალაქე ნინო ბერუაშვილიც.

ამავე თემაზე:

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს

სომხეთმა, შესაძლოა, ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი ნოემბერში შეიტანოს

უკრაინაში კიდევ ერთი აფხაზი მებრძოლი დაიღუპა

LiveCaller-ის ცოდნის ბაზა: ტექნოლოგია, რომელიც ამცირებს ბიზნეს ხარჯებს და ზრდის ეფექტიანობას

საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ 20.10.2025
საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს 20.10.2025
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს 20.10.2025
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი სტრასბურგში რუსული კანონის საქმეში მესამე მხარედ ჩართვას ითხოვს
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი 20.10.2025
დაიწყეთ მზადება თბილისის წიგნის დღეებისთვის – ღონისძიების გენერალური სპონსორია საქართველოს ბანკი
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა 20.10.2025
თიბისის მხარდაჭერით, ბაკურციხეში “ასკანელის” ქარხანა გაიხსნა
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი 20.10.2025
ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა 20.10.2025
პოლიციამ პროევროპული აქციის კიდევ რამდენიმე მონაწილე დააკავა
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“ 20.10.2025
მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“