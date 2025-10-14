სამოქალაქო ორგანიზაციების განცხადება მშვიდობიანი პროტესტის აკრძალვის შესახებ

ივანიშვილის პარლამენტის მიერ ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კოდექსებში ახალი ცვლილებების ინიციირება წარმოადგენს დემოკრატიული წესრიგის არსებითი საფუძვლის — მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების პირდაპირ მორღვევას”, – ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციები ავრცელებენ “ქართული ოცნების” მიერ დაანონსებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ.
არასამთავრობოების განცხადებით, ამ ცვლილებებით ხელისუფლება ცდილობს აკრძალოს პროტესტის ნებისმიერი ფორმა.
“ინიციირებული რეგულაციები ქმნის ისეთ სამართლებრივ რეალობას, სადაც მოქალაქე შეიძლება სისხლის სამართლის წესით დაისაჯოს მხოლოდ იმიტომ, რომ მან ხმა ამოიღო. ასეთი კანონმდებლობა უცხოა დემოკრატიული სამყაროსათვის და პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციასთან და ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპულ კონვენციასთან.
ეს ინიციატივა არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკურად აქტიურ ჯგუფებს — ის შეეხება საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, რომელიც საჯაროდ მოითხოვს სამართლიანობას, აღშფოთდება კორუფციით, გააპროტესტებს უკანონო დაკავებას ან უსამართლო განაჩენს, მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურასა თუ შემწეობის სიმცირეს, შეეცდება დაიცვას ქალები ან ბავშვები ძალადობისგან, ხმას აიმაღლებს გარემოს დასაცავად და ა.შ.
ხელისუფლება ამ ცვლილებებით ყველას უგზავნის ერთსა და იმავე მუქარას: თუ ხმას ამოიღებ — დაგაპატიმრებ.
ჩვენ, ხელმომწერი ორგანიზაციები, ვაფასებთ ამ ცვლილებებს როგორც მშვიდობიანი პროტესტის აკრძალვის მცდელობას და კიდევ ერთ საფეხურად დემოკრატიული ინსტიტუტების დემონტაჟის პროცესში”, – ნათქვამია განცხადებაში.
ხელმომწერი ორგანიზაციები:
- პრევენცია პროგრესისთვის (PFP)
- საქართველოს ევროპული ორბიტა (Georgia’s European Orbit )
- სამოქალაქო მოძრაობა თავისუფლებისთვის Civic Movement for Freedom
- საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო (TI)
- სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდი (Civil Solidarity Fund)
- Partnership for Human Rights. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის.
- ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის (EPRC)
- საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (Democratic development union of Georgia)
- საქართველოს მომავლის აკადემია (Georgia’s Future Academy)
- მედიის განვითარების ფონდი (MDF)
- ადამიანის უფლებათა ცენტრი (HRC)
- ევროპულ-ქართული ინსტიტუტი (EGI)
- უფლებები საქართველო (Rights Georgia)
- ყვარლის ევროკლუბი (EuroClub Kvareli)
- დემოკრატიის მცველები (Democracy Defenders)
- მწვანე ალტერნატივა
- საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა (GDI)
- თბილისი პრაიდი (Tbilisi Pride)
- საფარი (Sapari)
- საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (Georgian Foundation for Strategic and International Studies)
- წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი (GCRT)
- ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG)
- სოციალური სამართლიანობის ცენტრი (Social Justice Center)
- ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI)
- სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება (ISFED)
- სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი (Civil Society Foundation)