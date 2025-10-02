საზოგადოება

გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს

2 ოქტომბერი, 2025 •
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს საელჩოს საქმეთა დროებითი რწმუნებული დაიბარეს.

“ჩვენ მას გადავეცით მკაფიო გზავნილი: საქართველოს ხელისუფლების მიერ თბილისში გერმანიის ელჩის წინააღმდეგ მიმართული უსაფუძვლო ბრალდებები და აგრესიული რიტორიკა არის მიუღებელი და უნდა შეჩერდეს”, – ნათქვამია გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.

მანამდე თბილისში, საგარეო უწყებაში დაიბარეს პეტერ ფიშერი, გერმანიის ელჩი. “ქართული ოცნება” გერმანიის ელჩს და სხვა ევროპელ დიპლომატებს დიდი ხანია ვენის კონვენციის დარღვევაში, შიდა საქმეებში ჩარევასა და “რადიკალების მხარდაჭერაში” ადანაშაულებს. “რადიკალებს” ხელისუფლება უწოდებს ოპოზიციურ ჯგუფებს არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მათ მიერ არაკონტროლირებად მედიას.

ელჩის დაბარება დიპლომატიური ზომაა მისი ქვეყნის ნაბიჯების მიმართ პროტესტის დასაფიქსირებლად.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია

საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი

ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian

სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა

მოსამართლე მანანა გერგაულმა ანტიკორუფციულს არ დაუკმაყოფილა ჩვენს ანგარიშებზე წვდომის მოთხოვნა – აქტივიტები 02.10.2025
მოსამართლე მანანა გერგაულმა ანტიკორუფციულს არ დაუკმაყოფილა ჩვენს ანგარიშებზე წვდომის მოთხოვნა – აქტივიტები
ირაკლი კობახიძე კოპენჰაგენში, EPC-ის შეხვედრაში მონაწილეობს 02.10.2025
ირაკლი კობახიძე კოპენჰაგენში, EPC-ის შეხვედრაში მონაწილეობს
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს 02.10.2025
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს
ფაშინიანი და ალიევი კოპენჰაგენში შეხვედრას მართავენ 02.10.2025
ფაშინიანი და ალიევი კოპენჰაგენში შეხვედრას მართავენ
სუროგატი დედების თანხის მითვისებისთვის 1 პირი დააკავეს, კიდევ 1-ს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს – შსს 02.10.2025
სუროგატი დედების თანხის მითვისებისთვის 1 პირი დააკავეს, კიდევ 1-ს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს – შსს
რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს 02.10.2025
რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს
თელავში, ცოლის განზრახ მკვლელობისთვის 74 წლის კაცი დააკავეს, მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება – შსს 02.10.2025
თელავში, ცოლის განზრახ მკვლელობისთვის 74 წლის კაცი დააკავეს, მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება – შსს
მდინარაძის თქმით, დაწესებულებებში ბომბის არსებობაზე ზარებიც უკრაინას უკავშირდება 02.10.2025
მდინარაძის თქმით, დაწესებულებებში ბომბის არსებობაზე ზარებიც უკრაინას უკავშირდება