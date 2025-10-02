ახალი ამბებისაზოგადოება

რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს

2 ოქტომბერი, 2025 •
რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

 “დოჟდის” საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელს და ტელეწამყვანს ეკატერინე კოტრიკაძეს რუსეთში აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს. 

ამის შესახებ რუსული სახელმწიფო სააგენტოები ავრცელებენ ცნობებს მოსკოვის გოლოვინსკის რაიონული სასამართლოს პრესსამსახურზე დაყრდნობით. 

მოსკოვი  ჟურნალისტს, რომელიც 2022 წელს იძულებული გახდა რუსეთი დაეტოვებინა, რუსეთის შეიარაღებული ძალების შესახებ მიზანმიმართულად  ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს. 

2025 წლის მარტში რუსეთმა კოტრიკაძე “უცხოელი აგენტების” სიაში შეიყვანა. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე ივლისში აღიძრეს. ჯარზე გავრცელებული ინფორმაციის გარდა მას ასევე ედავებიან “უცხოური აგენტების” ვალდებულების შეუსრულებლობას. 

ეკატერინე კოტრიკაძე და ტელეკომპანია დოჟდი, რომელიც რუსეთს ასევე შეყვანილი ჰყავს “უცხოელი აგენტების” რეესტრში, მუშაობას ემიგრაციიდან აგრძელებენ. 

ანალოგიური კანონი, რომლითაც რუსეთში კოტრიკაძის მსგავსად ჟურნალისტებს და სამოქალაქო აქტივისტებს დევნიან, საქართველომაც მიიღო. ამიტომ ამ კანონებს საქართველოში მოქალაქეებმა “რუსული კანონები” უწოდეს.  ამ კანონების საფუძველზე ახლა საქართველოში სურთ სამოქალაქო და მედიაორგანიზაციების დახურვა. 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია

საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი

ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian

სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა

მოსამართლე მანანა გერგაულმა ანტიკორუფციულს არ დაუკმაყოფილა ჩვენს ანგარიშებზე წვდომის მოთხოვნა – აქტივიტები 02.10.2025
მოსამართლე მანანა გერგაულმა ანტიკორუფციულს არ დაუკმაყოფილა ჩვენს ანგარიშებზე წვდომის მოთხოვნა – აქტივიტები
ირაკლი კობახიძე კოპენჰაგენში, EPC-ის შეხვედრაში მონაწილეობს 02.10.2025
ირაკლი კობახიძე კოპენჰაგენში, EPC-ის შეხვედრაში მონაწილეობს
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს 02.10.2025
გერმანიის საგარეოში საქართველოს წარმომადგენელი დაიბარეს
ფაშინიანი და ალიევი კოპენჰაგენში შეხვედრას მართავენ 02.10.2025
ფაშინიანი და ალიევი კოპენჰაგენში შეხვედრას მართავენ
სუროგატი დედების თანხის მითვისებისთვის 1 პირი დააკავეს, კიდევ 1-ს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს – შსს 02.10.2025
სუროგატი დედების თანხის მითვისებისთვის 1 პირი დააკავეს, კიდევ 1-ს კი ბრალი დაუსწრებლად წარუდგინეს – შსს
რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს 02.10.2025
რუსეთში ეკატერინე კოტრიკაძეს პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს
თელავში, ცოლის განზრახ მკვლელობისთვის 74 წლის კაცი დააკავეს, მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება – შსს 02.10.2025
თელავში, ცოლის განზრახ მკვლელობისთვის 74 წლის კაცი დააკავეს, მას 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობა ემუქრება – შსს
მდინარაძის თქმით, დაწესებულებებში ბომბის არსებობაზე ზარებიც უკრაინას უკავშირდება 02.10.2025
მდინარაძის თქმით, დაწესებულებებში ბომბის არსებობაზე ზარებიც უკრაინას უკავშირდება