საზოგადოება

კალაძის ბანერის დაზიანების ბრალდებით, 23 წლის სტუდენტი სისხლის სამართლის წესით დააკავეს

10 სექტემბერი, 2025 •
კალაძის ბანერის დაზიანების ბრალდებით, 23 წლის სტუდენტი სისხლის სამართლის წესით დააკავეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

კახა კალაძის საარჩევნო ბანერის დაზიანების ბრალდებით, სისხლის სამართლის წესით დააკავეს 23 წლის სტუდენტი, მეგი დიასამიძე.

დიასამიძეს შსს სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის საფუძველზე, ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას ედავება.

ამ მუხლის მიხედვით, სხვისი ნივთის დაზიანება ან განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება:

  • ჯარიმით
  • საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით 100-დან 180 საათამდე
  • გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე
  • შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე
  • ან ერთიდან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით.

მეგი დიასამიძე დღეს, ბათუმში დააკავეს და ზაჰესის იზოლატორში გადმოიყვანეს. მის ინტერესებს ადვოკატი შოთა თუთბერიძე დაიცავს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისის მხარდაჭერით შემოქმედებითი ინდუსტრიის საერთაშორისო ფესტივალი AD BLACK SEA 2025 იწყება

თიბისის ბიზნესგანათლების პროგრამის ფარგლებში, სექტემბრის თვის ტრენინგებზე რეგისტრაცია დაიწყო

სათითაოდ ირჩეოდა ჩემი ფეისბუქ პოსტები – პატარაია „პირბადეების საქმეზე“ გამოჰკითხეს

“ადრე გვეგონა, ქართული დემოკრატია ჩვენამდეც მოვიდოდა“ – აზერბაიჯანელი აქტივისტი

წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა 11.09.2025
წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე 11.09.2025
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს 11.09.2025
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი 11.09.2025
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება 11.09.2025
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული 11.09.2025
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ 11.09.2025
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე 11.09.2025
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე