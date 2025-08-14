საზოგადოება

ტრამპი: თუ პუტინი ცეცხლს არ შეწყვეტს, “მძიმე შედეგები მოჰყვება”

14 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ 15 აგვისტოს დაგეგმილ შეხვედრაზე პუტინი უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას არ დათანხმდება , ამას “მძიმე შედეგები” მოჰყვება. 

ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ თუკი პარასკევის შეხვედრა “კარგად ჩაივლის”, ის იქნება მეორე შეხვედრის სწრაფი ორგანიზატორი, რომელსაც  პუტინთან ერთად დაესწრება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. 

ევროპელმა ლიდერებმა ოთხშაბათს მოუწოდეს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს, 15 აგვისტოს პუტინთან დაგეგმილ შეხვედრისას არ გააფორმოს შეთანხმება ერთპიროვნულად. 

ოთხშაბათს, გერმანიის კანცლერ ფრიდრიხ მერცის ორგანიზებით, რამდენიმე ევროპელი ლიდერი, მათ შორის ზელენსკი, ტრამპს ვირტუალურად ესაუბრა.   მას შემდეგ, რაც ტრამპმა პუტინთან შეხვედრა დააანონსა, ხოლო Wall Street Journal – მა გაავრცელა ანონიმური წყაროსგან მიღებული ცნობები, რომ სამშვიდობო შეთანხმებას შესაძლოა მოჰყვეს უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის დათმობა, ზელენსკის და ევროპელი ლიდერების შეშფოთება გაიზარდა. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ  “ომი ვერ დასრულდება უკრაინის გარეშე”. 

შეხვედრის შემდეგ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ტრამპი „ძალიან მკაფიო“ იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ვაშინგტონს სურს მიიღოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და უკრაინის ტერიტორიულ საკითხებზე ზელენსკის გარეშე მოლაპარაკება შეუძლებელია.

დღეს ვოლოდიმირ ზელენსკი დიდ ბრიტანეთს ეწვევა.

ტრამპისა და პუტინის შეხვედრა 15 აგვისტოს ალასკაშია დაგეგმილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ზინოვკინა/გრიბულის საქმეში პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა დასრულდა – 14 აგვისტოს დაიკითხებიან ბრალდებულები

სინათლე არ უნდა ჩაქრეს – ვიდეო

“შვებულების გამო” ფაშინიანი ევრაზიული კავშირის სხდომას ვერ დაესწრება – ერევანი

სომხეთი და აზერბაიჯანი შეთანხმდნენ, რომ პირდაპირ დიალოგს გააგრძელებენ

წინასწარი პატიმრობა შეეფარდათ ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე დაკავებულებს 14.08.2025
სირცხვილია, ისჯებოდე ქვეყნის სიყვარულისთვის | თედო აბრამოვის დასკვნითი სიტყვა 14.08.2025
ტრამპი ენერგიულად ცდილობს საბრძოლო მოქმედებების შეჩერებას — პუტინი 14.08.2025
„ჰკითხე ექსპერტს“ – კამპანია, რომელიც ლომბარდთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს ამსხვრევს 14.08.2025
ერთად დავიცვათ ბუნების საკუთრება – საქართველოს ბანკისა და CFN-ის კამპანიაში Galt & Taggart-ი ჩაერთო 14.08.2025
სამშვიდობო დეკლარაცია სასარგებლო იქნება როგორც რუსეთისთვის, ასევე – ირანისთვის” – ფაშინიანი 14.08.2025
ზვიად რატიანი: ბიძინა ივანიშვილით დაწყებული, ეს არის სილა ყველასთვის 14.08.2025
გარდაიცვალა რისმაგ გორდეზიანი 14.08.2025
