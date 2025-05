ჯო უილსონი აქვეყნებს იმ პირთა სიას, რომლებმაც “შეტყობინებად უნდა მიიღონ” ე.წ. მეგობარი აქტი

რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა, ჯო უილსონმა გამოაქვეყნა იმ პირთა სია, რომლებიც, მისი აზრით, დასანქცირდებიან ე.წ. მეგობარი აქტის ძალაში შესვლის შემდეგ. სიაში არიან “ქართული ოცნების” ლიდერები, მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, მოსამართლეები და სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელი პირები. ასევე, “ქართულ ოცნებასთან” დაახლოებული პირები და პროსახელისუფლებო და პროპაგანდისტული მედიების წარმომადგენლები.

მართალია, ეს არ არის საბოლოო და დაზუსტებული სია, მაგრამ უილსონი, რომელიც კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი და ავტორია, ჩამოთვლილ ადამიანებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის საყრდენებს უწოდებს და ამბობს, რომ ისინი უნდა გაფრთხილდნენ.

დოკუმენტის მიხევდით, ჩამოთვლილი პირები ეხმარებიან ბიძინა ივანიშვილს – ის ოლიგარქად და საქართველოს ჩრდილოვან მმართველად არის მოხსენიებული – ქართული სახელმწიფოს მიტაცებასა და ქვეყნის ჩინეთის, ირანისა და რუსეთის სამსახურში ჩაყენებაში.

The MEGOBARI Act has passed the House and all enablers of the America-hating Ivanishvili mafia cabal should be put on notice! Support free and fair elections or face the consequences pic.twitter.com/am795ChdJh

— Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 6, 2025