კობახიძესთან ერთად ჰამასის ლიდერი ესწრებოდა ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციას

ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციას, საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ერთად, ტერორისტული ორგანიზაცია ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ისმაილ ჰანიაც ესწრებოდა.

პრეზიდენტ მასუდ ფეზეშქიანის ინაუგურაციის კადრები, რომელიც ირანის ისლამური რესპუბლიკის მეჯლისში გაიმართა, საქართველოს მთავრობის და პრემიერ-მინისტრის გვერდზეც გავრცელდა. თავდაპირველად გავრცელებულ კადრებში ირაკლი კობახიძესთან ერთად ისმაილ ჰანიაც ჩანდა, თუმცა პრემიერ-მინისტრის გვერდზე ჰამასის პოლიტიკურ ლიდერთან ერთად ფოტო აღარ იძებნება.

ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან კადრები გაავრცელა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა, რომელიც ინაუგურაციას ესწრებოდა. პაშინიანის გავრცელებულ კადრებშიც ჩანს, რომ მათთან ერთად ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ისმაილ ჰანიაც იმყოფება.

ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან კადრები ვრცელდება სოციალურ ქსელებშიც. ირანის მეჯლისიდან X-ზე გავრცელებულ ერთ-ერთი ვიდეოში ისმის შეძახილებიც, სადაც თან დართული სუბტიტრების თანახმად, „სიკვდილი ამერიკას!“ და „სიკვდილი ისრაელს!“ იძახიან.

Chants of "Death to America" break out at Massoud Pezeshkian's inauguration ceremony as the Islamic Republic president

He isn't a moderate.

He doesn't want reform. pic.twitter.com/6yCXFeHpyz

— National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) July 30, 2024