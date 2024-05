თბილისში ვიზიტით მყოფი, გერმანიის ბუნდესტაგის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე მიხაელ როთი აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობამ უარი თქვა ევროპული ქვეყნების პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების თავმჯდომარეებთან შეხვედრაზე.

როთის თქმით, დელეგაციას მხოლოდ პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ უმასპინძლა, ისიც პარტიის ოფისში და არა — პარლამენტში.

„საქართველოს მთავრობამ ჩვენთან საუბარზე უარი თქვა. ჩვენ აქ არ ვართ ჭკუის სასწავლებლად, აქ ვართ იმისთვის, რომ მოვუსმინოთ ერთმანეთს. მხოლოდ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოზ სამხარაძემ მიგვიღო. მან პარლამენტში კი არა, „ქართული ოცნების“ პარტიის შტაბში გვიმასპინძლა“, — წერს როთი X-ზე.

The Georgian Government refused talking to us.

We are not here to teach, we are here to listen to each other. Only the Chair of the Foreign Affairs committee Nikolos Samcharadze received us. He hosted us not in Parliament but in party headquarter of “Georgian Dream”.

— Michael Roth – official 🇪🇺🇺🇦🇮🇱 (@MiRo_SPD) May 14, 2024